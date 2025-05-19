Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.38
П2
2.30
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Черноморец
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Брайтон
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Кристал Пэлас
4
:
Вулверхэмптон
2
П1
X
П2

Отец Абдулкадырова отреагировал на попадание сына в расширенный список сборной России

Отец футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова Анвар Абдулкадыров отреагировал на попадание сына в расширенный список сборной России.

Источник: Чемпионат.com

Отец футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова Анвар Абдулкадыров отреагировал на попадание сына в расширенный список сборной России.

«Джамалутдин попал в молодёжную сборную? А, в основную! Неожиданно, но я рад за него. Однако сильно радоваться и размышлять, заслуженный ли это вызов, пока рано. Всё-таки список пока расширенный. Джамал любит футбол, с шести лет им занимается, но о главной сборной страны никогда даже не говорил», — сказал Анвар Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, этим летом сборная России сыграет с национальными командами Нигерии и Беларуси.