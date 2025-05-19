Отец Абдулкадырова отреагировал на попадание сына в расширенный список сборной России

«Джамалутдин попал в молодёжную сборную? А, в основную! Неожиданно, но я рад за него. Однако сильно радоваться и размышлять, заслуженный ли это вызов, пока рано. Всё-таки список пока расширенный. Джамал любит футбол, с шести лет им занимается, но о главной сборной страны никогда даже не говорил», — сказал Анвар Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.