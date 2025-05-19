Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
0
:
Алания
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.15
П2
6.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.35
П2
1.92
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.53
П2
2.40
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.82
П2
2.90
Футбол. Зарубежный
завершен
Верона
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Парма
0
:
Наполи
0
П1
X
П2

Карпин высказался о попадании Абдулкадырова в расширенный состав сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о попадании в расширенный список национальной команды на июньский сбор защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о попадании в расширенный список национальной команды на июньский сбор защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова.

— В расширенном списке есть Джамалутдин Абдулкадыров, хотя за основу ЦСКА он провёл не так много матчей. Его вызов — аванс или впечатляющий старт карьеры молодого игрока?

— Скорее аванс и возможность показать игроку, что мы за ним смотрим, что продолжая хорошо выступать за клуб он добьётся и места в составе национальной команды. Мы следим за молодыми футболистами, которые себя проявляют в РПЛ и кубке, практически на каждом сборе у нас есть дебютанты. Важно, чтобы молодые игроки впитывали атмосферу игры за главную команду, знакомились с требованиями тренерского штаба, — приводит слова Карпина пресс-служба сборной в телеграм-канале.

Во время июньского сбора российская национальная команда сыграет два товарищеских матча — с Нигерией (6 июня) и Беларусью (10 июня).