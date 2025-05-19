Карпин высказался о попадании Абдулкадырова в расширенный состав сборной России

— Скорее аванс и возможность показать игроку, что мы за ним смотрим, что продолжая хорошо выступать за клуб он добьётся и места в составе национальной команды. Мы следим за молодыми футболистами, которые себя проявляют в РПЛ и кубке, практически на каждом сборе у нас есть дебютанты. Важно, чтобы молодые игроки впитывали атмосферу игры за главную команду, знакомились с требованиями тренерского штаба, — приводит слова Карпина пресс-служба сборной в телеграм-канале.