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Марат Быстров объяснил, почему при Адиеве сборная Казахстана показала лучшие результаты

Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Марат Быстров поделился впечатлениями от работы с экс-тренером казахстанской национальной команды и грозненского «Ахмата» Магомедом Адиевым.

Источник: Чемпионат.com

Защитник «Астаны» и сборной Казахстана Марат Быстров поделился впечатлениями от работы с экс-тренером казахстанской национальной команды и грозненского «Ахмата» Магомедом Адиевым. Он считается самым успешным тренером в истории сборной Казахстана. Под его руководством казахстанцы впервые выиграли группу в Лиге наций УЕФА, а также показали лучшие свои результаты в квалификации чемпионата Европы — 2024, выйдя в стыковые матчи.

— Адиев так объединил сборную, что у нас был общий стержень. Гвардиола как-то раз сказал, что люди на скамейке всегда будут недовольны, но мне кажется, у нас таких не было. Каждый переживал друг за друга. И это была рука тренера.

— Как именно он этого добивался?

— Словами. Чтобы это понять, нужно чувствовать атмосферу на тренировке. Мы все хотели ехать в сборную. Даже просто в заявку попасть. Возможно, в клубе это сложнее делать. Игры на потоке, а каждый раз нужно.

находить слова, но просто до этого так не было.

— Даже по интервью Адиева чувствуется, что с ним легко и он не пытается выставить себя.

— Он придаёт футболистам уверенности. Вот я не играю за «Ахмат», но получаю приглашение из сборной. Думаю: «Зачем меня вызвали, если есть пацаны в тонусе?» Захожу в отель, а там Адиев сразу спрашивает, почему в.

клубе не играю. Я объясняю ситуацию, и он отвечает: «Мара, ты у меня основной, я на тебя рассчитываю — готовься». Когда тренер к тебе так относится, то хочется оправдать доверие. Я хочу за этого тренера биться. Само собой, я при любом тренере стараюсь максимально, но такие вещи имеют значение, — сказал Быстров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.