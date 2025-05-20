Марат Быстров объяснил, почему при Адиеве сборная Казахстана показала лучшие результаты

клубе не играю. Я объясняю ситуацию, и он отвечает: «Мара, ты у меня основной, я на тебя рассчитываю — готовься». Когда тренер к тебе так относится, то хочется оправдать доверие. Я хочу за этого тренера биться. Само собой, я при любом тренере стараюсь максимально, но такие вещи имеют значение, — сказал Быстров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.