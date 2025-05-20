«В этом деле не должно быть двойных стандартов». В Европе намерены отстранить Израиль от спортивных соревнований

Вопрос отстранения спортсменов из Израиля от международных соревнований вновь на повестке дня. Что происходит и в чем причина?
«Евровидение»
Дискуссия о присутствии израильских спортсменов в большом спорте идет уже полтора года — с обострения конфликта в Газе в октябре 2023-го. Напомним, он затухает и разгорается с разной степенью интенсивности все это время — и каждая активная фаза сопровождается разговорами о возможном бане для представителей Израиля.
Разумеется, внимание уделяется не только спорту. Так, последняя волна возмущения началась из-за участия израильской певицы Юваль Рафаэль в музыкальном конкурсе «Евровидение» — зрители и многие европейские политики раскритиковали допуск девушки на сцену, а в итоге она заняла второе место.
Так, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о необходимости исключить двойные стандарты в отношении Израиля. «Мы не можем этого допускать. Если России было запрещено участвовать в “Евровидении” после ситуации на Украине, то так же надо было поступить с Израилем. Приверженность Испании принципам международного права и правам человека должна быть постоянной и последовательной… Мы не должны допускать двойные стандарты даже в культуре», — заявил Санчес.
Немного позднее министр образования, подготовки и спорта Пилар Алегрия развила тему. Она отметила: если в мире начнется дискуссия о допуске израильских спортсменов, Испания присоединится. «Решение по России принял Международный олимпийский комитет, федерации. Но мы наряду с остальными странами будем готовы участвовать в дебатах об Израиле. И нашим условием будет отсутствие двойных стандартов», — заявила Алегрия.
Ситуация накаляется
Высказывания Санчеса и Алегрии прозвучали на фоне очередной политической кампании против Израиля. Канада, Великобритания и Франция 19 мая выпустили совместное заявление. «Мы призываем правительство Израиля прекратить свои военные операции в Газе и немедленно разрешить доставку гуманитарной помощи. Это должно включать взаимодействие с ООН для обеспечения возвращения к доставке помощи в соответствии с гуманитарными принципами», — сказано в документе.
Страны пригрозили последствиями — риторика звучит знакомо для жителей России. «Если Израиль не прекратит свои действия, мы предпримем дальнейшие конкретные шаги в ответ, включая целевые санкции», — говорится в заявлении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже раскритиковал Канаду, Великобританию и Францию в социальных сетях. «Требуя от Израиля прекращения войны… лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за нападение на нас», — написал Нетаньяху.
Кто под угрозой?
Израиль представлен на международной спортивной арене не так масштабно, как Россия. Однако многие могут пострадать — среди них футбольный клуб «Маккаби» из Тель-Авива, одноименный баскетбольный коллектив, велокоманда Israel-Premier Tech.
Кроме того, под вопросом участие олимпийской и паралимпийской сборных Израиля в будущих Играх. У израильских спортсменов не самая богатая история выступлений — за 19 летних Олимпиад они завоевали всего 20 медалей, четыре из которых — золотые. Однако израильские паралимпийцы, завоевавшие 384 медали (129 золотых) с 1960 года, станут большой потерей для мирового паралимпийского движения.
Пока спортивный бан Израиля — только разговоры среди испанских чиновников, которые чисто юридически не могут принять подобного решения. Но общая линия на введение всевозможных (не только спортивных) санкций против израильтян в последние дни укрепилась — а значит, риск остаться без международных соревнований есть.
Артем Белинин