«В этом деле не должно быть двойных стандартов». В Европе намерены отстранить Израиль от спортивных соревнований

Так, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о необходимости исключить двойные стандарты в отношении Израиля. «Мы не можем этого допускать. Если России было запрещено участвовать в “Евровидении” после ситуации на Украине, то так же надо было поступить с Израилем. Приверженность Испании принципам международного права и правам человека должна быть постоянной и последовательной… Мы не должны допускать двойные стандарты даже в культуре», — заявил Санчес.