Новые чемпионы мира по футболу уже известны? Вот почему эта сборная заткнет всех за пояс

Карло Анчелотти покидает мадридский «Реал» — его второй период на «Сантьяго Бернабеу» оказался еще более продуктивным, чем первый. По две победы в Лиге чемпионов и Ла Лиге, успехи в Кубке Короля-2022/23 и на клубном чемпионате мира — вторая каденция дона Карло в «Мадриде» войдет в историю как золотое время клуба.
Теперь Анчелотти возглавит сборную Бразилии — и кажется, что лучшего наставника для пентакампеонов было не найти. Когда в 2024-м появились первые слухи о возможном переезде итальянца в Рио-де-Жанейро, я написал в телеграм-канале: «Сборная Бразилии и Анчелотти — это перфект мэтч, как у скуфа с альтушкой в пьюре».
Не секрет, что Анчелотти не сильно подкован в тактике: в «Реале» за нее по большей части отвечал его сын Давиде, который скоро начнет самостоятельную карьеру. Вот что писал об этом известный журналист Гильем Балаге: «Я точно знаю, что Карло не особо вникает в тактику. Давиде Анчелотти много работает в течение недели. А потом Карло говорит Давиде: “В субботу — Родриго, Винисиус и Беллингем в атаке”. Или: “Кроос и Вальверде, двое в середине”. Дальше Давиде говорит “окей” и складывает все воедино».
Главная сила Анчелотти заключается не в скрупулезном изучении противника, а в том, что он умеет раскрывать в своих игроках их лучшие качества. Давать им воздух свободы, которым они пленительно дышат и творят на поле волшебство. Итальянец — мастер в том, чтобы расположить плечом к плечу сразу нескольких капризных звезд, упаковать их стервозные характеры в одно большое командное эго.
Перед нынешним сезоном многие опасались, что Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе перегрызут друг другу глотки за место на левом фланге — но Анчелотти удалось оставить обеих прим довольными. В итоге Мбаппе побил рекорд Ивана Саморано и все еще борется за «Золотую бутсу», а Винисиус с удовольствием ассистировал Килиану в последнем класико. Хаби Алонсо достается хорошее наследство.
Именно под руководством Анчелотти Винисиус вырос в мировую звезду — и в Бразилии их броманс продолжится, зацветет красками национальной гордости. Между тем турниры сборных — не чета соревнованиям клубным; чтобы выиграть Ла Лигу, команда должна оставаться стабильно лучшей с августа по май. Иными словами, ей нужно пробежать утомительный марафон, в то время как чемпионат мира среди сборных — это спринт, вспышка энергии, один месяц взрывного кайфа.
Гедонист Анчелотти, то и дело покуривающий айкос, чувствует себя в таких турнирах, как рыба в воде. Его по праву можно назвать идеальным кубковым тренером: итальянец выигрывал Лигу чемпионов целых пять раз, никто из его коллег пока и близко не подошел к этому рекорду. Вместе с тем национальных чемпионатов дон Карло — за долгие 30 лет в профессии тренера — взял всего лишь шесть штук. Рутинный, размеренный темп двухкруговых первенств его убаюкивает, заставляет скучать и отвлекаться на ненужное.
Другое дело — будоражащие схватки в плей-офф, где одной демонически интенсивной десятиминуткой можно убить в сопернике волю, где проявляется больше человеческого. Анчелотти — самый известный в футболе дирижер хаоса: только при нем 1% на проход в финал может превратиться, собственно, в проход в финал. Сборная Бразилии, с ее страстными танцами и разнузданной Jogo bonito, всегда ждала такого тренера.
Анчелотти сможет придумать новую роль старичку Неймару. Найдет способ, как расположить на поле одновременно Винисиуса и Рафинью. При нем, несомненно, случится окончательная интеграция в состав Мессиньо, или Эстевао Виллиана — пожалуй, главного проспекта в бразильском футболе, который 1 июня переходит в «Челси».
В Рио-да-Жанейро уже больше 20 лет мечтают стать секстакампеонами, однако грезы так и продолжают быть грезами, не оборачиваясь явью. Идут годы, а одно звездное поколение бразильцев за другим проваливаются на ЧМ. Есть четкое ощущение: после назначения Анчелотти шансы Бразилии на заветный шестой титул кратно выросли. Пока это не отражается в коэффициентах: букмекеры с небольшим перевесом отдают статус фаворита Испании.
Если бы букмекеры спросили меня, я бы отдал его Бразилии. В тиндере мэтчи, как у нее с Анчелотти, обычно заканчиваются счастливыми романами. А все счастливые сборные похожи друг на друга — они выигрывают чемпионат мира.
Бразилия — разрозненная страна. Рорайма — парду-индейский штат, Баия — «африканский», Парана и Риу-Гранди-ду-Сул — «европейские», и так далее. Здесь до сих пор актуальна проблема расизма, недаром в бразильском португальском есть поговорка: «Бедный белый — черный, богатый черный — белый». Винисиус, который жалуется на расизм в Испании, имел бы аналогичные проблемы на своей родине, если бы завяз в бедности и не пробился наверх.
Футбол — одна из немногих вещей, реально объединяющих пестроту бразильских сообществ в монолитное целое, настоящая национальная скрепа. Когда сборная играет решающие матчи, страна замирает. На грядущем ЧМ, который пройдет в США, Канаде и Мексике, тысячи и тысячи бразильских болельщиков дадут команде мощный эмоциональный залп.
Анчелотти останется оседлать взрывную волну. Он это отлично умеет.