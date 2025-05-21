Новые чемпионы мира по футболу уже известны? Вот почему эта сборная заткнет всех за пояс

Не секрет, что Анчелотти не сильно подкован в тактике: в «Реале» за нее по большей части отвечал его сын Давиде, который скоро начнет самостоятельную карьеру. Вот что писал об этом известный журналист Гильем Балаге: «Я точно знаю, что Карло не особо вникает в тактику. Давиде Анчелотти много работает в течение недели. А потом Карло говорит Давиде: “В субботу — Родриго, Винисиус и Беллингем в атаке”. Или: “Кроос и Вальверде, двое в середине”. Дальше Давиде говорит “окей” и складывает все воедино».