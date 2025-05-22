В сборной Нигерии объяснили, почему Осимхен, Лукман и Ивоби не сыграет с Россией

«Осимхен, Лукман и Ивоби не полетят на матч со сборной России по решению тренерского штаба. Причина в том, что у этих игроков был насыщенный сезон в Европе и они должны отдохнуть после большого количества матчей. Главный тренер решил не подвергать ведущих игроков сборной и своих клубов травмам. Они не поедут в лагерь сборной Нигерии и досрочно уедут в отпуск.



Что касается Ахмеда Мусы, это возрастной футболист, и у него тоже был насыщенный сезон в Нигерии. Скоро у него последний тур чемпионата, и в нашей команде посчитали, что Мусу стоит поберечь для будущих игр отбора», — сообщили корреспонденту Sport24 Владиславу Шапиро в пресс-службе Федерации футбола Нигерии.