Сафонов и Антон Миранчук вошли в окончательный состав сборной России на июньские сборы

Сборная России отстранена от соревнований ФИФА и УЕФА с весны 2022 года. Первая команда страны пропустила стыковые матчи ЧМ-2022 и отборочный цикл Евро-2024, а также не была допущена к жеребьевке отбора чемпионата мира-2026. В это время сборная проводит только товарищеские игры.