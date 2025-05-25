Сафонов и Антон Миранчук вошли в окончательный состав сборной России на июньские сборы

В окончательный список вошел 31 футболист. В итоговый состав не попали вратарь Александр Максименко, защитники Игорь Дивеев, Евгений Морозов, полузащитники Наиль Умяров, Никита Кривцов, Александр Черников, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Зелимхан Бакаев и нападающий Тамерлан Мусаев.
Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Париж), Андрей Лунев («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Максим Осипенко (все — «Ростов», Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (оба — ЦСКА, Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин», Казань), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат», Грозный).
Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо», Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба — ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Антон Миранчук, («Сьон»).
Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).
В рамках сборов российская национальная команда под руководством Валерия Карпина проведет два товарищеских матча — 6 июня сыграет с Нигерией, а 10 июня встретится с Белоруссией.
Сборная России отстранена от соревнований ФИФА и УЕФА с весны 2022 года. Первая команда страны пропустила стыковые матчи ЧМ-2022 и отборочный цикл Евро-2024, а также не была допущена к жеребьевке отбора чемпионата мира-2026. В это время сборная проводит только товарищеские игры.