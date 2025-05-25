Карпин поздравил «Краснодар» с чемпионством и объяснил вызов только одного игрока «быков» в сборную России

— В расширенном списке были также Черников и Кривцов. Но у Александра Черникова есть повреждение, ему потребуется небольшая операция, поэтому вызывать его не было смысла. Никита Кривцов не попал в окончательный состав, так как на его позицию в центре поля вызваны другие игроки, — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.