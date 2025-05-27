В сборную России могут найти нового тренера из-за назначения Карпина в «Динамо»

«Может быть, в сборную будут искать другого тренера. Это уже вопрос не ко мне. Это вопрос к “Динамо”, Валерию Георгиевичу [Карпину] и РФС. На сегодняшний день до зимы ничего не поменяется, никто Россию не допустит пока в осенний период к официальным матчам. В совмещении сейчас вообще не вижу никаких проблем», — заявил он.