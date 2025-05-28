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Зидан заявил, что мечтает тренировать сборную Франции

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что мечтает возглавить сборную Франции.

Источник: Getty Images

Ранее СМИ сообщали, что именно Зидан сменит Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команды после чемпионата мира 2026 года.

«Я ощущаю свою принадлежность к сборной Франции, за которую я играл почти 12 лет. Конечно, это мечта, и я с нетерпением жду этого. Сейчас в сборной есть тренер, есть команда, и я уважаю это. Я всегда уважал футбол и людей, поэтому сейчас не самый подходящий момент. Но, когда придет время, я буду счастлив, если представится такая возможность. Я на некоторое время приостановил карьеру, но по-прежнему ощущаю себя тренером», — приводит слова Зидана L'Équipe.

52-летний Зидан не работает тренером с момента ухода из «Реала» в 2021 году.