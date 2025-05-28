Зидан заявил, что мечтает тренировать сборную Франции

Ранее СМИ сообщали, что именно Зидан сменит Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команды после чемпионата мира 2026 года.
«Я ощущаю свою принадлежность к сборной Франции, за которую я играл почти 12 лет. Конечно, это мечта, и я с нетерпением жду этого. Сейчас в сборной есть тренер, есть команда, и я уважаю это. Я всегда уважал футбол и людей, поэтому сейчас не самый подходящий момент. Но, когда придет время, я буду счастлив, если представится такая возможность. Я на некоторое время приостановил карьеру, но по-прежнему ощущаю себя тренером», — приводит слова Зидана L'Équipe.
52-летний Зидан не работает тренером с момента ухода из «Реала» в 2021 году.