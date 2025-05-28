Зидан заявил, что мечтает тренировать сборную Франции

«Я ощущаю свою принадлежность к сборной Франции, за которую я играл почти 12 лет. Конечно, это мечта, и я с нетерпением жду этого. Сейчас в сборной есть тренер, есть команда, и я уважаю это. Я всегда уважал футбол и людей, поэтому сейчас не самый подходящий момент. Но, когда придет время, я буду счастлив, если представится такая возможность. Я на некоторое время приостановил карьеру, но по-прежнему ощущаю себя тренером», — приводит слова Зидана L'Équipe.