«Борисов-Арена» примет матч сборных Беларуси и Казахстана

Первоначально планировалось, что встреча пройдет на поле столичного стадиона «Динамо». Однако в связи со значительным повреждением травяного газона, на восстановление которого уйдет не менее двух недель, товарищеский матч национальных сборных Беларуси и Казахстана решено перенести в Борисов. Данный перенос согласован с УЕФА и Федерацией футбола Казахстана.