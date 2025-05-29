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«Борисов-Арена» примет матч сборных Беларуси и Казахстана

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч национальных футбольных сборных Беларуси и Казахстана состоится 5 июня на поле «Борисов-Арены», а не в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА в ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Источник: БЕЛТА

Первоначально планировалось, что встреча пройдет на поле столичного стадиона «Динамо». Однако в связи со значительным повреждением травяного газона, на восстановление которого уйдет не менее двух недель, товарищеский матч национальных сборных Беларуси и Казахстана решено перенести в Борисов. Данный перенос согласован с УЕФА и Федерацией футбола Казахстана.

Вход на трибуны «Борисов-Арены» будет бесплатным, начало игры в 20.00. В АБФФ также отметили, что болельщики, уже купившие билеты, вправе обратиться за возвратом денег.