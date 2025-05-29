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Камбэк ветеранов. Для сборной Казахстана при Алиеве наступает час икс?

Стал известен окончательный состав сборной Казахстана на ближайшие матчи с Беларусью и Северной Македонией. Корреспондент Vesti.kz разобрал выбор Али Алиева и выявил в нем самые любопытные детали.

Источник: Reuters

В целом, Али Ханалиевич конструктивно объяснил, почему не вызвал того или иного игрока, в частности, ведущих исполнителей — Бахтиера Зайнутдинова, Рамазана Оразова и Абата Аймбетова.

Любопытно, что в обойме четыре вратаря (в прошлый созыв было даже пять). С одной стороны, у тренерского штаба есть доверие к Александру Заруцкому, ведь именно он вышел в важнейшей игре с Уэльсом. Однако конкуренты вратаря «Кайрата» также находятся в неплохой форме и, допустим, Стас Покатилов явно едет в сборную, чтобы играть в основе.

Далеко не все однозначно в тройке центральных защитников. Да, вызывает интерес возвращение Сергея Малого. Причем, не исключено, что лидер «Ордабасы» получит игровое время в статусном матче с македонцами.

По сведениям источника, знакомого с ситуацией, тренерский штаб сборной не совсем доволен нынешней формой Адильбека Жумаханова и Алибека Касыма. В связи с этим в тройке могут сыграть более опытные Малый и Марат Быстров.

В полузащите сразу два новичка — Даурен Жумат и Муроджон Халматов. Интересно, что хавбека «Ордабасы» предпочли более опытному Айболу Абикену. Но, вероятно, оба новобранца могут быть задействованы лишь в товарняке с Беларусью.

А вот сразу же в основу может ворваться Исламбек Куат. Хавбек «Жениса», наконец, поймал игровой ритм и получил полноценное доверие. Среди опорников оборонительного плана он наиболее предпочтительная фигура.

В атаке все надежды вновь связаны с Максимом Самородовым и Исламом Чесноковым. Плюс, в обойме есть разноплановые Дастан Сатпаев, Айбар Жаксылыков и Алияр Мухамед. Правда, на троих они пока не забили ни одного гола в составе сборной.

Ажиотажа вокруг предстоящего матча Казахстана с Северной Македонией пока не так много, но в действительности это очень важный матч для Али Алиева и даже для всего руководства федерации. Как ни крути, результаты сборной отражение состояния казахстанского футбола для общества и сейчас новые руководители нуждаются в позитивном импульсе, им нужен коннект с аудиторией. И не будет преувеличением сказать, что от ближайшей игры на «Астана Арене», возможно, зависит будущее Али Ханалиевича в проекции сборной.

Напомним, 5 июня состоится товарищеский матч с Беларусью. А уже 9-го числа подопечные Алиева проведут игру с Северной Македонией в рамках отбора к чемпионату мира.