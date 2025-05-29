Камбэк ветеранов. Для сборной Казахстана при Алиеве наступает час икс?

Ажиотажа вокруг предстоящего матча Казахстана с Северной Македонией пока не так много, но в действительности это очень важный матч для Али Алиева и даже для всего руководства федерации. Как ни крути, результаты сборной отражение состояния казахстанского футбола для общества и сейчас новые руководители нуждаются в позитивном импульсе, им нужен коннект с аудиторией. И не будет преувеличением сказать, что от ближайшей игры на «Астана Арене», возможно, зависит будущее Али Ханалиевича в проекции сборной.