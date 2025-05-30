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Кто заменит Зайнутдинова и Оразова? Экс-тренер сборной Казахстана дал ответ

Заслуженный тренер РК и экс-тренер сборной Казахстана Павел Черепанов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о потерях национальной команды, в частности, об отсутствии Бахтиера Зайнутдинова и Рамазана Оразова.

Источник: КФФ

Хавбек «Бешикташа» не вызван в сборную, поскольку по-прежнему восстанавливается после травмы. Что касается Оразова, он потерял место в национальной команде в связи с отсутствием постоянной игровой практики в датском «Силькеборге».

«Это весомые потери. Это игроки центральной оси, то есть, ключевые, ведь они могли как разрушать, так и созидать. Если говорить о заменах, есть опытные Асхат Тагыберген и Исламбек Куат, тем более сам Али Алиев говорил о том, что надеется на их опыт. Но по части созидания, конечно, будет сложнее, поскольку Тагыберген и Куат не обладают такими характеристиками», — отметил Павел Петрович.

Напомним, 5 июня состоится товарищеский матч с Беларусью. А уже 9-го числа подопечные Алиева проведут игру с Северной Македонией в рамках отбора к чемпионату мира.