Кто заменит Зайнутдинова и Оразова? Экс-тренер сборной Казахстана дал ответ

«Это весомые потери. Это игроки центральной оси, то есть, ключевые, ведь они могли как разрушать, так и созидать. Если говорить о заменах, есть опытные Асхат Тагыберген и Исламбек Куат, тем более сам Али Алиев говорил о том, что надеется на их опыт. Но по части созидания, конечно, будет сложнее, поскольку Тагыберген и Куат не обладают такими характеристиками», — отметил Павел Петрович.