В РФС рассказали, почему сборная России не может играть на стадионе «Спартака»

«Стадион “Спартака” не может принимать матчи сборной. У сборной есть обязательства перед спонсорами — мы, так же как футбольные клубы в рамках лицензирования, заключаем рекламные контракты для своего финансирования и берём обязательства перед спонсорами, в том числе в части предоставления им лож. Стадион “Спартака” продаёт ложи на все мероприятия, какие бы только ни проводились на нём, и не может предоставить нам ни одной ложи.