В сборной Казахстана сделали заявление о Бахтиере Зайнутдинове

«Сегодня первый день сбора. Команда пока не в полном составе, но через 1−2 дня все соберутся», — сообщили в федерации.
Пресс-служба также проинформировала о состоянии полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Футболист пропустит обе встречи из-за травмы, однако останется с командой до 4 июня и будет тренироваться по индивидуальной программе.
Напомним, 5 июня сборная Казахстана сыграет товарищеский матч с Беларусью на «Борисов-Арене», а 9 июня примет Северную Македонию в рамках отбора на чемпионат мира-2026.