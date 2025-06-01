Они нашли друг друга! Что ждёт сборную Бразилии с Карло Анчелотти

В первую очередь нужно отметить, что при всём давлении турнирная ситуация у бразильцев благоприятная. Да, они только четвёртые в отборочном турнире Южной Америки на ЧМ-2026. Однако чтобы не попасть на первенство планеты, нужно не просто постараться, а проиграть всё при том, чтобы и соперники набирали максимум очков. Всё дело в расширении числа участников с 32 до 48 команд. Вот и получается, что в Южной Америке из 10 команд в отборе шесть получат прямые путёвки, а седьмая сыграет в стыковых матчах. И конечно, Бразилия спокойно отберётся на чемпионат мира.