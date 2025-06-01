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Карпин: «Соболеву какие авансы? Ему пенсию уже надо выписывать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему форвард «Зенита» Александр Соболев не вызван на июньский сбор.

Источник: ФК "Зенит"

Сборная под руководством Карпина сыграет со сборной Нигерии 6 июня в Москве, а 10 июня в Минске пройдет матч с Белоруссией.

— Про Абдулкадырова вы сказали, что для него попадание в расширенный список — аванс. А Александр Соболев аванс не заслужил? Он же начал забивать.

— Ключевое слово начал. Пускай продолжает, тогда окажется в расширенном списке. Мы же не смотрим только на то, сколько игрок забил. Забил два-три — так получилось. А Сергеев в этом месяце не забил, но до этого забил пять. Но мы смотрим, как футболист двигается на поле, с какой скоростью, какую работу выполняет. Есть миллион вещей, на которые общественность не смотрит. Да и не должна на это смотреть.

И потом аванс Соболеву? Аванс дается Абдулкадырову — молодому футболисту, которого еще не было в сборной. Соболеву какие авансы? Ему пенсию уже надо выписывать, лет-то сколько, — приводит слова Карпина «КП».

В минувшем сезоне 28-летний Соболев провел 32 матча, забил 7 мячей и сделал 3 ассиста.