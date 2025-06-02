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Два гола определили судьбу футбольного матча Узбекистан — Казахстан

Женские молодежные сборные Узбекистана (до 20 лет) и Казахстана (до 19 лет) провели товарищеский матч, завершившийся результативной ничьей — 1:1, передают Vesti.kz.

Встреча началась с активности хозяек поля. Уже на 12-й минуте узбекистанки открыли счет — атака завершилась точным ударом, который застал врасплох вратаря сборной Казахстана.

Однако казахстанская команда не растерялась и прибавила после перерыва. Во втором тайме подопечные тренерского штаба U19 заиграли смелее и на 52-й минуте сравняли счет, воспользовавшись ошибкой обороны соперниц. Оставшееся время команды провели в обоюдоострой борьбе, но изменить счет так и не смогли.

Матч стал полезным этапом подготовки для обеих сборных, позволив проверить ближайший резерв и наиграть новые связки.