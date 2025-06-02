Два гола определили судьбу футбольного матча Узбекистан — Казахстан

Однако казахстанская команда не растерялась и прибавила после перерыва. Во втором тайме подопечные тренерского штаба U19 заиграли смелее и на 52-й минуте сравняли счет, воспользовавшись ошибкой обороны соперниц. Оставшееся время команды провели в обоюдоострой борьбе, но изменить счет так и не смогли.