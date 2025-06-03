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Черчесов выбрал между сборными Казахстана и Беларуси

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о предстоящем товарищеском матче подопечных Али Алиева с командой из Беларуси, передают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.by.

Источник: Reuters

Оценив шансы обеих команд, Черчесов подчеркнул важность состояния лидеров сборных и выразил свою личную симпатию одной из команд в предстоящей встрече.

«Когда играют разные по силе сборные, все зависит от того, в каком состоянии приедут лидеры. Это не клуб, где ты постоянно имеешь влияние на игроков. Иногда на один сбор они приедут в хорошем состоянии, а на другой — в не очень», — сказал Черчесов.

«Поэтому сложно сказать, кто фаворит, соперники равные. Белорусы, уж извините, но буду болеть за Казахстан. Кого могу отметить из белорусов? Не хотел бы никого выделять, потому что это дополнительные проблемы тренерам создает. Когда кого-то хвалишь, никогда не знаешь, как игрок на это отреагируют. Хочется, чтобы просто вышел хороший матч, чтобы оба тренера получили максимум информации. В отборочных играх и белорусы и казахи выглядели боеспособными командами», — добавил российский специалист.

Напомним, контрольную встречу сборная Казахстана проведет с Беларусью. Игра пройдет 5 июня и станет важной возможностью для тренерского штаба оценить готовность команды перед ключевым матчем отбора на чемпионат мира против Северной Македонии, запланированным на 9 июня.
Ранее в Беларуси отметили нескольких футболистов Казахстана перед очным матчем.