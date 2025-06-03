Черчесов выбрал между сборными Казахстана и Беларуси

«Поэтому сложно сказать, кто фаворит, соперники равные. Белорусы, уж извините, но буду болеть за Казахстан. Кого могу отметить из белорусов? Не хотел бы никого выделять, потому что это дополнительные проблемы тренерам создает. Когда кого-то хвалишь, никогда не знаешь, как игрок на это отреагируют. Хочется, чтобы просто вышел хороший матч, чтобы оба тренера получили максимум информации. В отборочных играх и белорусы и казахи выглядели боеспособными командами», — добавил российский специалист.