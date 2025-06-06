Мбаппе побил рекорд Анри и стал самым результативным игроком в истории сборной Франции

В полуфинале Лиги наций против Испании (4:5) 26-летний форвард реализовал пенальти и отметился голевой передачей.
Как сообщает Stats Foot, Мбаппе отметился 80 результативными действиями за национальную команду (49 голов, 31 голевая передача) и побил рекорд Тьерри Анри в сборной Франции, который за свою карьеру поучаствовал в 78 голах «Трехцветных» (51 + 27).
Футбол, Лига наций А, 1/2 финала
5.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
MHPArena
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Дидье Дешам
Голы
Испания
Нико Уильямс
(Микель Ойярсабаль)
22′
Микель Мерино
(Микель Ойярсабаль)
25′
Ламин Ямаль
54′
Педри
(Нико Уильямс)
55′
Ламин Ямаль
(Педро Порро)
67′
Франция
Килиан Мбаппе
59′
62831
(Килиан Мбаппе)
79′
Даниэль Вивиан
84′
Рандаль Коло Муани
90+3′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
2
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
18
Мартин Субименди
19
Ламин Ямаль
33′
12
Дин Хейсен
6
Микель Мерино
90′
9
Гави
90+6′
20
Педри
64′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
77′
5
Даниэль Вивиан
11
Нико Уильямс
64′
10
Дани Ольмо
3
Робен Ле Норман
77′
26
Самуэль Агехова
Франция
16
Майк Меньян
22
Тео Эрнандез
82′
10
Килиан Мбаппе
15
Ибраима Конате
13
Ману Коне
90+7′
14
Адриен Рабьо
51′
19
Пьер Калюлю
63′
17
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
76′
12
Рандаль Коло Муани
90+4′
24
Дезире Дуэ
63′
25
Райан Шерки
11
Майкл Олисе
63′
20
Брэдли Барколя
5
Клеман Лангле
72′
21
Люка Эрнандез
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
24
8
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
17
Фолы
14
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти