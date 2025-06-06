Мбаппе побил рекорд Анри и стал самым результативным игроком в истории сборной Франции

Как сообщает Stats Foot, Мбаппе отметился 80 результативными действиями за национальную команду (49 голов, 31 голевая передача) и побил рекорд Тьерри Анри в сборной Франции, который за свою карьеру поучаствовал в 78 голах «Трехцветных» (51 + 27).