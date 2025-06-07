Конец сухой серии сборной России. Ошибка Сафонова помогла Нигерии вырвать ничью в «Лужниках»

К игре со сборной Нигерии российская команда подходила с сумасшедшей статистикой — восемь побед подряд с общим счетом 44:0. С одной стороны, такая серия внушала оптимизм. С другой, многие справедливо задавались вопросом: не обманчивы ли это цифры? Ведь они сложились с соперниками не самого высокого уровня.
Нигерия — другое дело. Предполагалось, что африканцы должны устроить более серьезную проверку возможностей наших парней. Несмотря на то, что в Москву Эрик Шелль привез далеко не самый мощный состав: без главных звезд вроде Осимхена, Ихеаначо, Лукмана, Ндиди и Чуквуезе. Зато в основе вышел Бонифейс — мощный форвард из «Байера», забивший в минувшем сезоне бундеслиги восемь мячей в 19 встречах.
В воротах сборной России впервые за год появился Сафонов, недавно взявший кубок Лиги чемпионов в составе «ПСЖ». Да еще и с капитанской повязкой. В атакующей линии выстроился тройник Глушенков — Мостовой — Комличенко с поддержкой из середины в лице Антона Миранчука, Батракова и Глебова. Оборона почти полностью была отдана на откуп представителям «Ростова» — Вахании, Осипенко и Мелехину. А также Круговому.
Автогол и крутое спасение Сафонова
Уже по стартовым минутам первого тайма стало понятно, что нашей сборной этим вечером просто не будет. Нигерийцы забрали мяч под контроль и пугающе быстро захватили территориальное преимущество. Так тяжело сборной России не было давно, особенно в глаза бросались атлетизм и скорость африканских футболистов.
Впрочем, несмотря на давление, опасных моментов у ворот Сафонова не возникало, а ближе к 20-й минуте игра выровнялась. Наиболее активным оказался левый фланг, на котором здорово взаимодействовали Круговой и Мостовой. Именно после их комбинации счет был открыт: защитник ЦСКА подключился, получил передачу от бывшего партнера по «Зениту» и прострелил на Комличенко. До нашего нападающего пас не дошел — на пути встал Аджайи, срезавший мяч в свои ворота.
После гола сборная России стала играть по счету и вновь отошла на свою половину. В принципе, план сработал, хотя один опаснейший подход у нигерийцев все-таки случился: Деле-Боширу оббежал Мелехина и вышел один на один с Сафоновым. К счастью, Матвей продемонстрировал шикарную реакцию, отразив удар кончиками пальцев.
Что удивительно, вообще не был заметен Бонифейс, несмотря на статус главной звезды гостей. Габаритному нападающему приходилось часто опускаться в глубину, а в не штрафной никакой опасности он не представлял.
Во многом это заслуга и наших игроков, которые старались действовать плотно и давать минимум пространства. Несмотря на статус товарищеской встречи, заряженность на борьбу до конца присутствовала — особенно хорошо это продемонстрировали Батраков и Глебов, поочередно сыгравшие в подкатах в течение нескольких секунд.
Матвей, что это было?
После перерыва Валерий Карпин освежил левый фланг, выпустив Садулаева вместо Мостового. Лечи активно вошел в игру и несколько раз пустился в свой любимый слаломный дриблинг.
Если говорить про общую картину, то скорости были не высокие. Да и невынужденных ошибок от наших игроков во втором тайме прибавилось. Возможно, сказывалась московская жара. В такие моменты на помощь часто приходят стандарты, и благодаря одному из них счет вполне мог увеличиться. Глушенков выполнил подачу в зону вратарской, а дебютант Мелехин не стал ничего выдумывать и зарядил по мячу, но не попал в створ. Камеры сразу же выхватили Карпина, который находился в недоумении.
Казалось, что сборная России доведет дело до победы, ведь нигерийцы практически не доходили до ворот Сафонова. К сожалению, гостям помог «привоз» Матвея. В совершенно безобидной ситуации вратарь решил покатить низом на Глебова, но вышедший на замену Арокодаре прочитал передачу и перехватил ее, а затем спокойно закинул мяч в угол.
Наша команда пропустила впервые с 2023 года — сухая серия продлилась 845 минут.
В концовке сборная России добавила и вполне могла выйти вперед, но подвела реализация. Моменты были у Батракова, Баринова, плотно приложился по мячу Адамов. Все мимо.
Счет так и остался — 1:1. Учитывая ход встречи, Карпин вряд ли будет доволен результатом.
Дальше — Белоруссия 10 июня в Минске.
Роман Кольцов