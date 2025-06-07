Конец сухой серии сборной России. Ошибка Сафонова помогла Нигерии вырвать ничью в «Лужниках»

Если говорить про общую картину, то скорости были не высокие. Да и невынужденных ошибок от наших игроков во втором тайме прибавилось. Возможно, сказывалась московская жара. В такие моменты на помощь часто приходят стандарты, и благодаря одному из них счет вполне мог увеличиться. Глушенков выполнил подачу в зону вратарской, а дебютант Мелехин не стал ничего выдумывать и зарядил по мячу, но не попал в створ. Камеры сразу же выхватили Карпина, который находился в недоумении.