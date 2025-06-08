Италия рассматривает вопрос увольнения Спаллетти. Стали известны имена возможных сменщиков

Команда проиграла Норвегии в 3-м туре квалификации чемпионата мира (0:3), поэтому 10 июня состоится встреча нынешнего главного тренера Лучано Спаллетти с президентом Федерации футбола Италии Габриеле Гравиной.
По сведениям источника, в случае увольнения Спаллетти его могут заменить Стефано Пиоли или Клаудио Раньери. Ранее в шорт-листе также были Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри, но они уже нашли новые команды.
На данный момент Раньери находится без работы, а Пиоли тренирует саудовский «Аль-Наср».