Вратарь Сафонов покинул расположение сборной России по футболу

10 июня сборная России проведет товарищеский матч против команды Белоруссии. Встреча пройдет в Минске. Как сообщила пресс-служба РФС, встречу из-за микроповреждений пропустят защитник Максим Осипенко, полузащитники Алексей Батраков и Максим Глушенков, которые принимали участие в игре с нигерийцами, они вернулись в расположение своих клубов. Всего в Минск отправились 23 футболиста.