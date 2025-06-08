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Вратарь Сафонов покинул расположение сборной России по футболу

Голкипер не сыграет в товарищеском матче против команды Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вратарь Матвей Сафонов покинул расположение сборной России по футболу после товарищеского матча против команды Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

6 июня сборная России сыграла вничью с командой Нигерии (1:1). После ошибки Сафонова соперники россиян смогли сравнять счет.

10 июня сборная России проведет товарищеский матч против команды Белоруссии. Встреча пройдет в Минске. Как сообщила пресс-служба РФС, встречу из-за микроповреждений пропустят защитник Максим Осипенко, полузащитники Алексей Батраков и Максим Глушенков, которые принимали участие в игре с нигерийцами, они вернулись в расположение своих клубов. Всего в Минск отправились 23 футболиста.

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