Вратарь Сафонов покинул расположение сборной России по футболу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вратарь Матвей Сафонов покинул расположение сборной России по футболу после товарищеского матча против команды Нигерии. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
6 июня сборная России сыграла вничью с командой Нигерии (1:1). После ошибки Сафонова соперники россиян смогли сравнять счет.
10 июня сборная России проведет товарищеский матч против команды Белоруссии. Встреча пройдет в Минске. Как сообщила пресс-служба РФС, встречу из-за микроповреждений пропустят защитник Максим Осипенко, полузащитники Алексей Батраков и Максим Глушенков, которые принимали участие в игре с нигерийцами, они вернулись в расположение своих клубов. Всего в Минск отправились 23 футболиста.