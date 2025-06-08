Сергей Корниленко: Беларусь помнит 0:4 от сборной России — такого уже не будет

Мне кажется, такого крупного результата, как в прошлом году, уже не будет. Знаю, что беларусы об этом помнят, главный тренер Карлос Алос тоже заявлял, что 0:4 точно не будет. Сборная Беларуси уже давно не проигрывала. Последние матчи были с положительным результатом и достаточно содержательной игрой. А новый стадион — дополнительный фактор, придёт очень много болельщиков, поэтому будет интересный матч«, — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.