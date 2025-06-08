Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига наций
завершен
Германия
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
22:00
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.78
П2
2.01
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Албания
0
:
Сербия
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Австрия
2
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
0
:
Нидерланды
2
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
09.06
Казахстан
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.34
П2
2.15

Сергей Корниленко: Беларусь помнит 0:4 от сборной России — такого уже не будет

Бывший футболист сборной Беларуси Сергей Корниленко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Россией. Встреча состоится 10 июня.

Источник: Чемпионат.com

"Видел все последние матчи сборных Беларуси и России — был на игре с Нигерией, смотрел Беларусь — Казахстан. Ожидаю хорошей и яркой игры на новом стадионе. Надеюсь, игра будет достаточно результативной, а зрители, в первую очередь, получат от неё удовольствие. Думаю, у сборной России будут играть те, кто не принимал участие в матче с Нигерией, да и у беларусов будет ротация.

Мне кажется, такого крупного результата, как в прошлом году, уже не будет. Знаю, что беларусы об этом помнят, главный тренер Карлос Алос тоже заявлял, что 0:4 точно не будет. Сборная Беларуси уже давно не проигрывала. Последние матчи были с положительным результатом и достаточно содержательной игрой. А новый стадион — дополнительный фактор, придёт очень много болельщиков, поэтому будет интересный матч«, — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.

Встреча состоится в Минске на Национальном футбольном стадионе. Начало — в 20:00 мск. Последний матч между сборными России и Беларуси, который состоялся год назад, завершился разгромной победой россиян со счётом 4:0.

Футбол. Сборные
10.06
Беларусь
:
Россия
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.05
П2
1.66