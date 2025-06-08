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Молодежная сборная России второй раз за три дня разгромила Узбекистан

Молодежная сборная России на выезде обыграла сверстников из Узбекистана в товарищеском футбольном матче.

Источник: Соцсети

Игра состоялась в Фергане и завершилась победой «наших парней» со счетом 6:3. В составе россиян по дублю оформили Денис Боков (2-я минута, 15) и Антон Шамонин (33, 52), по одному голу на счету Дмитрия Пестрякова (26) и Ильи Ишкова (93). У узбеков отличились Сардорбек Бахромов (46), Журабек Жураев (77) и Оллоберган Каримов (89).

Также на 44-й минуте вратарь россиян Данил Веселов отбил пенальти в исполнении Абдугафура Хайдарова.

Ранее 5 июня молодежная сборная России разгромила Узбекистан со счетом 3:0.