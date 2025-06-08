Молодежная сборная России второй раз за три дня разгромила Узбекистан

Игра состоялась в Фергане и завершилась победой «наших парней» со счетом 6:3. В составе россиян по дублю оформили Денис Боков (2-я минута, 15) и Антон Шамонин (33, 52), по одному голу на счету Дмитрия Пестрякова (26) и Ильи Ишкова (93). У узбеков отличились Сардорбек Бахромов (46), Журабек Жураев (77) и Оллоберган Каримов (89).