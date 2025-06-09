Круговой пропустит матч сборной России с Белоруссией

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Данил Круговой пропустит матч сборной России по футболу против команды Белоруссии, сообщает Telegram-канал национальной команды.
Товарищеский матч сборных России и Белоруссии состоится в Минске 10 июня.
Круговой покинул расположение сборной по медицинским причинам и возвращается в расположение клуба.
Ранее по решению тренерского штаба из-за микроповреждений были отозваны из сборной полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков, нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков и защитник «Ростова» Максим Осипенко.