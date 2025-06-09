Капитан сборной Казахстана принял судьбоносное решение

«Обновление команды — путь медленный. Первый процесс пошел: наш многоуважаемый капитан Асхат Тагыберген набрался мужества и смелости, и он попрощался с национальной сборной. Он сказал об этом в раздевалке, дав понять, что эту дорогу уступает молодым. В раздевалке он попрощался с футболкой национальной сборной».