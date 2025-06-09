Капитан сборной Казахстана принял судьбоносное решение

«Обновление команды — путь медленный. Первый процесс пошел: наш многоуважаемый капитан Асхат Тагыберген набрался мужества и смелости, и он попрощался с национальной сборной. Он сказал об этом в раздевалке, дав понять, что эту дорогу уступает молодым. В раздевалке он попрощался с футболкой национальной сборной».
Тагыберген выступал за сборную Казахстана с 2014 года. На его счету 64 матча и четыре гола.
Добавим, что сборная Казахстана потерпела поражение в Астане от Северной Македонии со счетом 0:1.
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа J
9.06.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Али Алиев
Благоя Милевски
Голы
Северная Македония
Александр Трайковски
33′
Составы команд
Казахстан
12
Мухамеджан Сейсен
22
Султанбек Астанов
11
Ян Вороговский
2
Сергей Малый
51′
10
Максим Самородов
3
Нуралы Алип
5
Исламбек Куат
79′
8
Асхат Тагыберген
9
Ислам Чесноков
86′
17
Александр Зуев
7
Галымжан Кенжебек
59′
19
Дастан Сатпаев
4
Марат Быстров
81′
21
Алияр Мухамед
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
13
Стефан Деспотовски
81′
6
Висар Муслиу
64′
5
Джоко Зайков
8
Эзджан Алиоски
10
Энис Барди
11
Дарко Чурлинов
53′
17
Агон Элези
18
Тихомир Костадинов
53′
14
Димитар Митровски
7
Эльиф Эльмас
67′
3
Стефан Ашковски
20
Боян Миовски
67′
19
Милан Ристовски
9
Александр Трайковски
83′
21
Яни Атанасов
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
0
21
Фолы
11
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Филип Глова
(Словакия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти