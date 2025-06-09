«Я возглавил “Динамо”? Откуда вы знаете?» Карпин — перед Беларусью

Завтра сборная России сыграет с Беларусью. Последний матч, который отправит всех в отпуск. Это ремейк — год назад было то же самое. Сборная приехала к соседям завершать сезон. Настроение тоже повторялось, за одним исключением: тогда Валерия Карпина окружали инсайды о назначении в «Динамо».
И локация — чуть другая. То был стадион «Динамо», а сейчас новенькая национальная арена в Минске. Классическая большая коробка, сделанная китайскими мастерами. В субботу там сыграли именно с молодёжкой этой страны — провели тестовое открытие. А завтра — официальное. Внутри чаши создано всё для атмосферы, которую должны настраивать болельщики. Газон — в порядке. Как минимум Дмитрию Баринову понравилось.
Он пришёл на пресс-конференцию с Валерием Карпиным. Казалось, был настроен поговорить. Но вопросов к нему было не так много.
«Для нас сейчас каждый соперник интересен, — начал повторять мантру капитан. — Команда хорошая, нас ждёт интересная игра. Каких-то особенных ожиданий нет. Спокойно готовимся».
Но дальше пришлось чуть позлиться. Ведь вспомнили про Нигерию. С акцентом, что прервалась серия побед без пропущенных голов. Но и то — это был не агрессивный выпад. Скорее напоминание — что о каких-то рекордах говорить нелепо.
Потом Дмитрий чуть смягчился. Ведь Андрей Панков сравнил последние 25 минут игры с Нигерией с драйвом до отстранения. Мол, бежали и очень хотели победить.
«Какого-то особого драйва не было, мы хотели выиграть. Играли не на ничью. Имели хорошие моменты в конце, но не вышло», — отметил футболист.
А в конце исполнил Сергея Ташуева. Помните, он говорил про желание творить после увольнения из «Ахмата»? Здесь — так же: «Стадион мне понравился. Газон — тоже. Завтра будем творить», — закончил Баринов.
Потом расположился в пресс-центре и стал слушать босса. Жалко, что не решился что-то спросить. Было бы интересно.
Заходить к Карпину начали предсказуемо. С вопроса — насколько интересно играть с такими командами, а не с более статусными. Но Валерий Георгиевич не застопил свой ответ двумя предложениями. Настроение было лёгким. Можно и расширить.
«Ещё раз: нам интересны все встречи. Понятно, что и Беларуси хотелось больше сыграть с Францией, а не с Россией. Любому тренеру этого хочется. Если бы существовала возможность сыграть с Бразилией или Аргентиной — это было бы интереснее. Посмотреть на наш уровень на их фоне. И наоборот», — сказал Карпин.
Однако коллега не унимался. Дальше вытаскивал уже хоть какие-то ассоциации про Беларусь: "Когда я играл в сборной, то не помню результатов встреч. Единственное, что запомнил — работу с игроками. Прошлогодний матч помню, но завтра будет другая игра. Со стороны Беларуси — точно. С нашей, надеюсь, она будет такой же. Хоть и состав сильно отличается и от прошлогоднего матча, и от недавнего. Нам, конечно, хочется выиграть. Но кровь из носу сделать это — нет. Задача посмотреть на тех, кто не играл с Нигерией и как они выполняют установку. Ребята приехали, можно сказать, из отпуска, надо дать возможность сыграть всем. Как премию.
С точки зрения футбола мы не обращаем внимания ни на сборную Нигерии. Ни Беларуси. Поэтому я сейчас не называю фамилий. Отталкиваемся от себя".
Но всё это мы и так знали. После перешли к конкретным фамилиям. Особенно коллег интересовали Матвей Сафонов и Дуглас Сантос. Хоть и ответ заранее читался. Карпин подтвердил, что первый уехал, потому что всё равно не играл бы завтра. Однако вспомнил любопытную деталь. Ведь Матвей отказался от приза лучшему игроку матча с Нигерией.
«Сделал один сейв, один “привоз”. Вышел в ноль. Не знаю, кто давал ему приз лучшему игроку. Не понимаю. Слава богу, отказался. Он адекватный, всё понимает», — резюмировал тренер. А после услышал вопрос, как оценит слова Сафонова о том, что тот не считает себя первым номером сборной. «А я считаю», — коротко и понятно.
Про Дугласа — тоже предсказуемо.
— Рассчитываете ли вы на Дугласа Сантоса?
— Посмотрим. Ему вроде бы 31 год. Его уровень понятен. У нас есть более молодые ребята с перспективой, на которую мы можем смотреть дальше. Так что сейчас лучше проверить их, чем того же Дугласа Сантоса. А вопрос, кому его натурализация выгоднее, — не ко мне.
Потом ответ, что за год сборная точно не стала хуже и появились новые фамилии. И наконец-то самое забавное. Великий диалог Карпина и журналистов про Медиалигу и неожиданно появившееся «Динамо». Приводим его с небольшими правками.
— В последнее время популярна Медиалига. Реально ли игрокам оттуда попасть в сборную?
— Хорошо, что не про лабубу спросили. Вы сами себе задайте вопрос. Сколько футболистов оттуда попало в Премьер-Лигу какой-нибудь страны?
— Один играет в «Сморгони».
— А что это такое?
— Клуб Беларуси.
— Здорово. А в России есть? Из ФНЛ? Вот и ответ.
— Вы же возглавили московское «Динамо». И дебютируете в матче с медиакомандой.
— Откуда вы знаете, что я возглавил?
— В интернете написано.
— Где именно? На заборе много что написано.
— Но может ли медиакоманда дать бой клубу из РПЛ?
— Бой может дать. Бруней нам тоже дал бой. Не в плане того, что это Медиалига. А дать бой может.
— Правильно ли я понимаю, что вы вообще не следите за медиафутболом?
— Правильно.
— Говорят, Дани Алвес может приехать в Медиалигу. Включите вы матч с его участием?
— Ему сколько лет? Что вы хотите, чтобы я сказал? Лучше на Онопко посмотрю. Я что, не видел Алвеса?
Все посмеялись. Хотя в моменте с ответом про «Динамо», возможно, зря.
Дмитрий Зимин