«Я возглавил “Динамо”? Откуда вы знаете?» Карпин — перед Беларусью

Однако коллега не унимался. Дальше вытаскивал уже хоть какие-то ассоциации про Беларусь: "Когда я играл в сборной, то не помню результатов встреч. Единственное, что запомнил — работу с игроками. Прошлогодний матч помню, но завтра будет другая игра. Со стороны Беларуси — точно. С нашей, надеюсь, она будет такой же. Хоть и состав сильно отличается и от прошлогоднего матча, и от недавнего. Нам, конечно, хочется выиграть. Но кровь из носу сделать это — нет. Задача посмотреть на тех, кто не играл с Нигерией и как они выполняют установку. Ребята приехали, можно сказать, из отпуска, надо дать возможность сыграть всем. Как премию.