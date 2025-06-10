«Будем творить». Российские футболисты завершат сбор матчем с командой Белоруссии

МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет свой четвертый матч в 2025 году — против команды Белоруссии. Встреча состоится в Минске и начнется в 20:00 мск.
Матч пройдет на новом Национальном стадионе, который был открыт 7 июня встречей молодежных команд Белоруссии и Китая (1:1). Арена вмещает более 33 тыс. зрителей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Белорусской федерации футбола, на матч российской и белорусской сборных реализовано более 20 тыс. билетов.
Игроки российской сборной успели оценить новую арену. «Стадион мне понравился, поле тоже, поэтому будем творить», — сказал полузащитник Дмитрий Баринов, который выступил на предматчевой пресс-конференции вместе с главным тренером сборной Валерием Карпиным.
Последний раз сборные России и Белоруссии встречались 7 июня 2024 года в товарищеском матче, который завершился со счетом 4:0 в пользу россиян. Всего команды провели 5 очных встреч: на счету россиян 3 победы, 2 игры были завершены вничью.
Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная России остается отстраненной от международных соревнований с 2022 года и проводит только товарищеские матчи. Команда Белоруссии продолжает участие в международных турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако домашние матчи проводит на нейтральных полях и без зрителей. В рейтинге ФИФА российская сборная занимает 35-е место, белорусские футболисты находятся на 98-й строчке.
Шанс для молодых россиян
Сборная России проведет матч сразу без пяти игроков, присутствовавших на встрече с командой Нигерии (1:1). Алексей Батраков, Максим Глушенков и Максим Осипенко остались в Москве по решению тренерского и медицинского штаба. 9 июня из-за повреждения также выбыл Данил Круговой.
По словам Карпина, ни у кого из игроков нет серьезных травм, футболисты уехали из сборной и скоро начнут предсезонную подготовку в своих клубах. Также расположение команды России покинул Матвей Сафонов.
«Состав у нас сильно отличается от того, что был в прошлом году, и от того, который играл несколько дней назад с командой Нигерии. Поэтому, естественно, выиграть всегда хочется, но первостепенно об этом говорить не надо. Даже по составу такой задачи [выиграть] не стоит, — сказал Карпин. — Задача посмотреть на других игроков, как они будут выполнять установки. Надо дать возможность поиграть всем».
Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос отметил важность проведения первого матча национальной команды на новой арене именно с российскими футболистами. По его словам, эта игра — хорошее событие и для белорусской команды, и для всей страны в целом.
Состав российской команды Алос оценил высоко, отметив молодых футболистов, «которые если не сегодня, то завтра получат свой шанс». Среди них Ярослав Гладышев, Сергей Пиняев и Матвей Кисляк. «Плюс у них (россиян — прим. ТАСС) есть опытный Антон Миранчук. И в целом можно сказать, что у них хороший сплав молодости и опыта», — заключил Алос.
О сборной России
Сборная России проведет четвертый матч в 2025 году. В марте россияне обыграли команды Гренады и Замбии (5:0, 5:0). В июне российская команда прервала победную серию из восьми матчей, сыграв вничью со сборной Нигерии (1:1).
Российские футболисты пропустили в матче с командой Нигерии впервые с 16 октября 2023 года, тогда россияне в товарищеском матче сыграли вничью с кенийцами со счетом 2:2. После этого сборная России не пропускала на протяжении восьми игр.