«Будем творить». Российские футболисты завершат сбор матчем с командой Белоруссии

«Состав у нас сильно отличается от того, что был в прошлом году, и от того, который играл несколько дней назад с командой Нигерии. Поэтому, естественно, выиграть всегда хочется, но первостепенно об этом говорить не надо. Даже по составу такой задачи [выиграть] не стоит, — сказал Карпин. — Задача посмотреть на других игроков, как они будут выполнять установки. Надо дать возможность поиграть всем».