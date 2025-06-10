Белорусские футболисты крупно проиграли россиянам в домашнем спарринге

Сегодняшний поединок стал бенефисом 22-летнего нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева, который забил четыре мяча в ворота Федора Лапоухова. В первой половине встречи россиянин оформил хет-трик, а сразу после перерыва отличился еще раз. После провального первого тайма подопечные Карлоса Алоса не опустили руки и провели несколько опасных атак. Одна из них на 54-й минуте игры завершилась голом Вадима Пигаса, который воспользовался эффектным пасом Валерия Громыко. У хозяев было еще несколько возможностей отличиться, но мяч в ворота больше не попал. На трибунах новой столичной арены присутствовало 27,3 тыс. зрителей.