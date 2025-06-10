Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
2
:
Польша
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Нидерланды
8
:
Мальта
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Румыния
2
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сан-Марино
0
:
Австрия
4
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сербия
3
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. Сборные
завершен
Беларусь
1
:
Россия
4
П1
X
П2

Белорусские футболисты крупно проиграли россиянам в домашнем спарринге

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси потерпели крупное поражение от команды России со счетом 1:4 в контрольном матче на поле Национального стадиона в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодняшний поединок стал бенефисом 22-летнего нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева, который забил четыре мяча в ворота Федора Лапоухова. В первой половине встречи россиянин оформил хет-трик, а сразу после перерыва отличился еще раз. После провального первого тайма подопечные Карлоса Алоса не опустили руки и провели несколько опасных атак. Одна из них на 54-й минуте игры завершилась голом Вадима Пигаса, который воспользовался эффектным пасом Валерия Громыко. У хозяев было еще несколько возможностей отличиться, но мяч в ворота больше не попал. На трибунах новой столичной арены присутствовало 27,3 тыс. зрителей.

Год назад соперники встречались на минском стадионе «Динамо», и тогда белорусы уступили со счетом 0:4. На прошлой неделе сборная Беларуси разгромила на поле «Борисов-Арены» команду Казахстана со счетом 4:1, а в начале сезона победила на выезде футболистов Таджикистана — 5:0 и Азербайджана — 2:0.

Для белорусской команды прошедшие спарринги стали подготовкой к старту в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Первый матч в квалификационной группе С белорусы проведут 5 сентября в гостях у команды Греции, которая сегодня принимает в Ираклионе болгарских футболистов. Еще один оппонент белорусской дружины сборная Дании разгромила в Оденсе футболистов Литвы — 5:0. Вчера шотландцы со счетом 4:0 переиграли на выезде команду Лихтенштейна.

Беларусь
1:4
Первый тайм: 0:3
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
10.06.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Национальный
Главные тренеры
Карлос Алос
Валерий Карпин
Голы
Беларусь
Вадим Пигас
54′
Россия
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
Составы команд
Беларусь
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
Павел Седько
9
Макс Эбонг
85′
18
Руслан Лисакович
10
Валерий Громыко
63′
67′
21
Олег Никифоренко
14
Евгений Яблонский
47′
8
Валерий Бочеров
17
Виталий Лисакович
47′
15
Никита Корзун
23
Трофим Мельниченко
85′
7
Артем Шуманский
Россия
16
Андрей Лунев
24
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
13
Иван Сергеев
2
Арсен Адамов
61′
30
Илья Вахания
23
Юрий Горшков
75′
22
Виктор Мелехин
3
Джамалутдин Абдулкадыров
46′
14
Турпал-Али Ибишев
11
Сергей Пиняев
61′
7
Кирилл Щетинин
25
Данил Пруцев
61′
20
Лечи Садулаев
21
Ярослав Гладышев
79′
8
Антон Миранчук
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти