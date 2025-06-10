Белорусские футболисты крупно проиграли россиянам в домашнем спарринге

Сегодняшний поединок стал бенефисом 22-летнего нападающего московского «Динамо» Ярослава Гладышева, который забил четыре мяча в ворота Федора Лапоухова. В первой половине встречи россиянин оформил хет-трик, а сразу после перерыва отличился еще раз. После провального первого тайма подопечные Карлоса Алоса не опустили руки и провели несколько опасных атак. Одна из них на 54-й минуте игры завершилась голом Вадима Пигаса, который воспользовался эффектным пасом Валерия Громыко. У хозяев было еще несколько возможностей отличиться, но мяч в ворота больше не попал. На трибунах новой столичной арены присутствовало 27,3 тыс. зрителей.
Год назад соперники встречались на минском стадионе «Динамо», и тогда белорусы уступили со счетом 0:4. На прошлой неделе сборная Беларуси разгромила на поле «Борисов-Арены» команду Казахстана со счетом 4:1, а в начале сезона победила на выезде футболистов Таджикистана — 5:0 и Азербайджана — 2:0.
Для белорусской команды прошедшие спарринги стали подготовкой к старту в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Первый матч в квалификационной группе С белорусы проведут 5 сентября в гостях у команды Греции, которая сегодня принимает в Ираклионе болгарских футболистов. Еще один оппонент белорусской дружины сборная Дании разгромила в Оденсе футболистов Литвы — 5:0. Вчера шотландцы со счетом 4:0 переиграли на выезде команду Лихтенштейна.
Карлос Алос
Валерий Карпин
Вадим Пигас
54′
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
Павел Седько
9
Макс Эбонг
85′
18
Руслан Лисакович
10
Валерий Громыко
63′
67′
21
Олег Никифоренко
14
Евгений Яблонский
47′
8
Валерий Бочеров
17
Виталий Лисакович
47′
15
Никита Корзун
23
Трофим Мельниченко
85′
7
Артем Шуманский
16
Андрей Лунев
24
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
13
Иван Сергеев
2
Арсен Адамов
61′
30
Илья Вахания
23
Юрий Горшков
75′
22
Виктор Мелехин
3
Джамалутдин Абдулкадыров
46′
14
Турпал-Али Ибишев
11
Сергей Пиняев
61′
7
Кирилл Щетинин
25
Данил Пруцев
61′
20
Лечи Садулаев
21
Ярослав Гладышев
79′
8
Антон Миранчук
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти