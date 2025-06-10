Гладышев, что это было?! Ярослав покером нокаутировал Белоруссию

Новый матч — новые цели. «Задача — посмотреть других игроков. Как они будут выполнять ту же установку, которая была с Нигерией. Ребята приехали, можно сказать, из отпуска. Нужно дать сыграть всем как премию за эти десять дней», — заметил накануне второго летнего матча сборной Валерий Карпин. И полностью поменял стартовый состав.
Сафонов, Батраков, Глушенков, Осипенко и Круговой даже не приехали в Минск. Зато у тех, кто вышел на поле, включая дебютировавшего в национальной команде защитника ЦСКА Абдулкадырова, точно не было проблем с мотивацией. А динамовца Гладышева, который говорил, что ему было бы интересно поработать с Карпиным в клубе, во вторник и вовсе посетило вдохновение. Три гола в первом тайме за двенадцать минут и итоговый покер — настоящая фантастика даже с учетом статуса игры!
О такой премьере в стартовом составе главной команды страны можно было только мечтать. Причем Гладышев забивал на любой вкус, продемонстрировав полный арсенал настоящего нападающего. Сначала — чувство момента, когда Сергеев остроумно пропустил мяч на партнера после фланговой передачи Горшкова. Плюс хладнокровие и исполнительское мастерство, потому что еще нужно было уйти от подката защитника и после паузы изящно подсечь мяч над вратарем.
Дальше была классика из учебника по игре форвардов. Добивание после того, как Лапоухов справился с плотным ударом Сергеева с дальней дистанции, и открывание под передачу ввинтившегося в штрафную в фирменном стиле Пиняева.
Впрочем, заслуженно выделяя героя вечера, нельзя не отметить отличную командную работу во всех голевых атаках. Это проявлялось и во взаимодействиях, и в прессинге. Но какое-то время, само собой, ушло на раскачку, и еще при счете 0:0 опаснейшую атаку хозяев сорвал подстраховавший защитников Баринов.
Белоруссия в принципе начала довольно активно, что было ожидаемо. Хозяева не только мечтали о реванше за прошлогодние 0:4, но и хотели показать себя на отстроенном в Минске Национальном футбольном стадионе. Официально его открывал в минувшую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко, а сыграли в этот день молодежки — Белоруссии и Китая. Выбор символичный, ведь китайские специалисты участвовали в строительстве самой современной и вместительной (на 33 тысячи зрителей) арены страны. Так что для первой сборной, которая на прошлой неделе разгромила Казахстан в Борисове (4:1), это была премьера.
Обычно такие события волнительные, только 3:0 к перерыву объяснялись данным фактом лишь отчасти. Счет на табло — заслуга российской сборной, которая все-таки является более классной командой. А главное: то, что было на бумаге, демонстрировалось на поле. Самое простое — сводить четвертый гол Гладышева к ошибке соперника, который отдал мяч к своим воротам. Правильнее же говорить о синхронной работе в прессинге. Горшков с Пруцевым спровоцировали этот «обрез», оказавшийся причастным к трем взятиям ворот Сергей прочувствовал момент, а динамовский голеадор оказался в нужное время в нужном месте.
Говорить о слабости соперника тоже неверно. Да, кто-то, как многолетний капитан белорусской сборной и «Краснодара» Мартынович, уже не востребован в РПЛ. Кто-то, как защитник Забелин («Сокол») и вернувшийся с «Балтикой» в премьер-лигу Лисакович, выступает в России в первой лиге, но белорусы прогрессируют после назначения испанца Карлоса Алоса Феррера. И у него есть интересные футболисты. Например, голкипер Лапоухов, ярко сыграв за сборную в Лиге наций и в еврокубках за минское «Динамо», перешел в софийский ЦСКА. А талантливый 18-летний Мельниченко представляет вторую команду «Порту».
Хозяева отрезками серьезно испытывали оборону нашей сборной. И российским защитникам тоже хотелось аплодировать. Как и команде в целом. На нее хочется смотреть. Там играют с огромным желанием, что в который уже раз подтверждает: сборная нужна и болельщикам, и самим футболистам. От них, само собой, не зависит, когда мы снова будем выступать в официальных турнирах. Но Россия и ее новое футбольное поколение к этому готовы.
Карлос Алос
Валерий Карпин
Вадим Пигас
54′
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
Павел Седько
9
Макс Эбонг
85′
18
Руслан Лисакович
10
Валерий Громыко
63′
67′
21
Олег Никифоренко
14
Евгений Яблонский
47′
8
Валерий Бочеров
17
Виталий Лисакович
47′
15
Никита Корзун
23
Трофим Мельниченко
85′
7
Артем Шуманский
16
Андрей Лунев
24
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
13
Иван Сергеев
2
Арсен Адамов
61′
30
Илья Вахания
23
Юрий Горшков
75′
22
Виктор Мелехин
3
Джамалутдин Абдулкадыров
46′
14
Турпал-Али Ибишев
11
Сергей Пиняев
61′
7
Кирилл Щетинин
25
Данил Пруцев
61′
20
Лечи Садулаев
21
Ярослав Гладышев
79′
8
Антон Миранчук
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти