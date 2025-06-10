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Гладышев, что это было?! Ярослав покером нокаутировал Белоруссию

Яркая победа сборной России в Минске.

Источник: Спорт-Экспресс

Новый матч — новые цели. «Задача — посмотреть других игроков. Как они будут выполнять ту же установку, которая была с Нигерией. Ребята приехали, можно сказать, из отпуска. Нужно дать сыграть всем как премию за эти десять дней», — заметил накануне второго летнего матча сборной Валерий Карпин. И полностью поменял стартовый состав.

Сафонов, Батраков, Глушенков, Осипенко и Круговой даже не приехали в Минск. Зато у тех, кто вышел на поле, включая дебютировавшего в национальной команде защитника ЦСКА Абдулкадырова, точно не было проблем с мотивацией. А динамовца Гладышева, который говорил, что ему было бы интересно поработать с Карпиным в клубе, во вторник и вовсе посетило вдохновение. Три гола в первом тайме за двенадцать минут и итоговый покер — настоящая фантастика даже с учетом статуса игры!

О такой премьере в стартовом составе главной команды страны можно было только мечтать. Причем Гладышев забивал на любой вкус, продемонстрировав полный арсенал настоящего нападающего. Сначала — чувство момента, когда Сергеев остроумно пропустил мяч на партнера после фланговой передачи Горшкова. Плюс хладнокровие и исполнительское мастерство, потому что еще нужно было уйти от подката защитника и после паузы изящно подсечь мяч над вратарем.

Дальше была классика из учебника по игре форвардов. Добивание после того, как Лапоухов справился с плотным ударом Сергеева с дальней дистанции, и открывание под передачу ввинтившегося в штрафную в фирменном стиле Пиняева.

Впрочем, заслуженно выделяя героя вечера, нельзя не отметить отличную командную работу во всех голевых атаках. Это проявлялось и во взаимодействиях, и в прессинге. Но какое-то время, само собой, ушло на раскачку, и еще при счете 0:0 опаснейшую атаку хозяев сорвал подстраховавший защитников Баринов.

Белоруссия в принципе начала довольно активно, что было ожидаемо. Хозяева не только мечтали о реванше за прошлогодние 0:4, но и хотели показать себя на отстроенном в Минске Национальном футбольном стадионе. Официально его открывал в минувшую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко, а сыграли в этот день молодежки — Белоруссии и Китая. Выбор символичный, ведь китайские специалисты участвовали в строительстве самой современной и вместительной (на 33 тысячи зрителей) арены страны. Так что для первой сборной, которая на прошлой неделе разгромила Казахстан в Борисове (4:1), это была премьера.

Обычно такие события волнительные, только 3:0 к перерыву объяснялись данным фактом лишь отчасти. Счет на табло — заслуга российской сборной, которая все-таки является более классной командой. А главное: то, что было на бумаге, демонстрировалось на поле. Самое простое — сводить четвертый гол Гладышева к ошибке соперника, который отдал мяч к своим воротам. Правильнее же говорить о синхронной работе в прессинге. Горшков с Пруцевым спровоцировали этот «обрез», оказавшийся причастным к трем взятиям ворот Сергей прочувствовал момент, а динамовский голеадор оказался в нужное время в нужном месте.

Говорить о слабости соперника тоже неверно. Да, кто-то, как многолетний капитан белорусской сборной и «Краснодара» Мартынович, уже не востребован в РПЛ. Кто-то, как защитник Забелин («Сокол») и вернувшийся с «Балтикой» в премьер-лигу Лисакович, выступает в России в первой лиге, но белорусы прогрессируют после назначения испанца Карлоса Алоса Феррера. И у него есть интересные футболисты. Например, голкипер Лапоухов, ярко сыграв за сборную в Лиге наций и в еврокубках за минское «Динамо», перешел в софийский ЦСКА. А талантливый 18-летний Мельниченко представляет вторую команду «Порту».

Хозяева отрезками серьезно испытывали оборону нашей сборной. И российским защитникам тоже хотелось аплодировать. Как и команде в целом. На нее хочется смотреть. Там играют с огромным желанием, что в который уже раз подтверждает: сборная нужна и болельщикам, и самим футболистам. От них, само собой, не зависит, когда мы снова будем выступать в официальных турнирах. Но Россия и ее новое футбольное поколение к этому готовы.

Беларусь
1:4
Первый тайм: 0:3
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
10.06.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Национальный
Главные тренеры
Карлос Алос
Валерий Карпин
Голы
Беларусь
Вадим Пигас
54′
Россия
Ярослав Гладышев
21′
Ярослав Гладышев
24′
Ярослав Гладышев
33′
Ярослав Гладышев
52′
Составы команд
Беларусь
16
Федор Лапоухов
2
Кирилл Печенин
3
Павел Забелин
6
Сергей Политевич
22
Вадим Пигас
4
Александр Мартынович
58′
19
Павел Седько
9
Макс Эбонг
85′
18
Руслан Лисакович
10
Валерий Громыко
63′
67′
21
Олег Никифоренко
14
Евгений Яблонский
47′
8
Валерий Бочеров
17
Виталий Лисакович
47′
15
Никита Корзун
23
Трофим Мельниченко
85′
7
Артем Шуманский
Россия
16
Андрей Лунев
24
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
18
Матвей Кисляк
13
Иван Сергеев
2
Арсен Адамов
61′
30
Илья Вахания
23
Юрий Горшков
75′
22
Виктор Мелехин
3
Джамалутдин Абдулкадыров
46′
14
Турпал-Али Ибишев
11
Сергей Пиняев
61′
7
Кирилл Щетинин
25
Данил Пруцев
61′
20
Лечи Садулаев
21
Ярослав Гладышев
79′
8
Антон Миранчук
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти