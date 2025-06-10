Гладышев, что это было?! Ярослав покером нокаутировал Белоруссию

Белоруссия в принципе начала довольно активно, что было ожидаемо. Хозяева не только мечтали о реванше за прошлогодние 0:4, но и хотели показать себя на отстроенном в Минске Национальном футбольном стадионе. Официально его открывал в минувшую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко, а сыграли в этот день молодежки — Белоруссии и Китая. Выбор символичный, ведь китайские специалисты участвовали в строительстве самой современной и вместительной (на 33 тысячи зрителей) арены страны. Так что для первой сборной, которая на прошлой неделе разгромила Казахстан в Борисове (4:1), это была премьера.