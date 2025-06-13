Гаттузо подпишет контракт со сборной Италии по схеме «1+1» — Sport Mediaset

5 июня 47-летний специалист покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры Гаттузо также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.