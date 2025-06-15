Официально: Гаттузо возглавил сборную Италии

Ранее этот пост покинул Лучано Спаллетти, при котором итальянцы потерпели поражение от Норвегии со счетом 0:3 на старте квалификации ЧМ-2026.
«Гаттузо — символ итальянского футбола, синяя футболка для него как вторая кожа. Его мотивация, его профессионализм и его опыт будут иметь фундаментальное значение для того, чтобы наилучшим образом справиться с предстоящими обязательствами национальной сборной. Осознавая важность цели, которую мы хотим достичь, я благодарю его за готовность и полную самоотверженность, с которой он принял этот вызов», — сказал президент FIGC Габриэле Гравина.
Последним местом работы Гаттузо был хорватский «Хайдук», который он покинул в начале июня. Ранее 47-летний специалист возглавлял такие команды, как «Милан», «Наполи», «Валенсия» и «Марсель».