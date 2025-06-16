«Обстановка в Иране резко ухудшилась на фоне конфликта и боевых действий с Израилем. В стране начинают нарастать внутренние волнения. Многие представители Федерации футбола, а также других спортивных структур уже начали покидать территорию страны. Обстановка становится все менее управляемой, а последствия — абсолютно непредсказуемы», — заявил один из источников. «Кроме того, со стороны РФС до сих пор не подписано официальное соглашение о проведении матча. Это тормозит подготовку и создает дополнительные риски. На фоне нестабильности и отсутствия гарантий проведения игра может быть отменена или перенесена», — добавил один из собеседников Sport24.