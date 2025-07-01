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«Разок Аршавин меня конкретно развёл». Экс-переводчик сборной России — об игре в «Мафию»

Бывший менеджер сборной России по футболу Евгений Савин рассказал, как в расположении национальной команды футболисты играли в знаменитую игру «Мафия».

Источник: Чемпионат.com

— В «Мафию» в сборной играл?

— Играл. Одно время она была очень популярной у футболистов. Помните, из-за смога в Москве игру с болгарами в Питер перенесли? Это был первый матч в сборной Дика Адвоката. Тогда в поезде играли в «Мафию». Они профики, быстро меня раскусили.

— Кто круче всех играл?

— Наверное, Аршавин. У него такое выражение лица, что не поймёшь, говорит правду или блефует. Меня Андрей один раз конкретно развёл. Я ему поверил, а он оказался мафией, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.