«Разок Аршавин меня конкретно развёл». Экс-переводчик сборной России — об игре в «Мафию»

— Играл. Одно время она была очень популярной у футболистов. Помните, из-за смога в Москве игру с болгарами в Питер перенесли? Это был первый матч в сборной Дика Адвоката. Тогда в поезде играли в «Мафию». Они профики, быстро меня раскусили.