«Разок Аршавин меня конкретно развёл». Экс-переводчик сборной России — об игре в «Мафию»

— В «Мафию» в сборной играл?
— Играл. Одно время она была очень популярной у футболистов. Помните, из-за смога в Москве игру с болгарами в Питер перенесли? Это был первый матч в сборной Дика Адвоката. Тогда в поезде играли в «Мафию». Они профики, быстро меня раскусили.
— Кто круче всех играл?
— Наверное, Аршавин. У него такое выражение лица, что не поймёшь, говорит правду или блефует. Меня Андрей один раз конкретно развёл. Я ему поверил, а он оказался мафией, — сказал Савин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Олегу Лысенко.