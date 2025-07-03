Россия обогнала Украину в таблице коэффициентов УЕФА. Как так вышло и что это даёт?

Когда наши клубы боролись в рейтинге за шестую строчку (и даже иногда на ней финишировали), то набирали около 10,000 балла за сезон. Если точнее — от 7,583 до 12,600. Это позволило один раз за всю историю сразу трём клубам РПЛ поучаствовать в основной стадии ЛЧ («Зениту», ЦСКА и «Краснодару» в сезоне-2019/2020). Однако затем наши клубы стали много проигрывать в еврокубках. Как раз в сезоне-2019/2020 Россия набрала всего 4,666 балла, а через год — 4,333. Если бы до отстранения набирали по 10,000 балла, то сейчас бы шли на 10-м месте в таблице коэффициентов УЕФА.