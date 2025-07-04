Сборная России не будет играть на стадионе «Спартака» до лета 2026 года

По сломам Митрофанова, «Спартак» продает ложи на любые мероприятия, проводимые на стадионе. «Поэтому предоставить их на матчи сборной, по крайней мере пока, они не могут. У них контракты заканчивались в конце этого сезона, но они подписали новые, зная это условие», — добавил он.