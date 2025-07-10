Сборная Казахстана узнала новое место в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана потеряла одну строчку в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации, передают Vesti.kz.
В июне подопечные Али Алиева провели два матча. 9 июня в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 сборная Казахстана сыграла с командой Северной Македонии и уступила со счетом 0:1.
4 июня Казахстан в товарищеском матче проиграла Беларуси — 1:4.
Также изменения произошли в первой десятке рейтинга ФИФА. Так, сборная Португалии поднялась с седьмого на шестое место, потеснив Нидерланды. Также по одной позиции прибавили Германия и Хорватия, вытеснив Италию (11) из десятки.
Рейтинг ФИФА от 10 июля:
1 (1). Аргентина — 1885,36,
2 (2). Испания — 1867,09,
3 (3). Франция — 1862,03,
4 (4). Англия — 1813,32,
5 (5). Бразилия — 1777,69,
6 (7). Португалия — 1770,53,
7 (6). Нидерланды — 1758,18,
8 (8). Бельгия — 1736,38,
9 (10). Германия — 1716,98,
10 (11). Хорватия — 1707,51,…
114 (113). Казахстан — 1165.49.
Добавим, что следующие матчи сборная Казахстана проведет в сентябре -в рамках отбора на ЧМ-2026 сыграет Уэльсом (дома) и Бельгией (на выезде).