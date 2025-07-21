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Английские футболистки отказались преклонять колено после оскорблений на ЧЕ

Английские футболистки не будут преклонять колено после оскорблений на Евро.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Футболистки сборной Англии не будут преклонять колено перед стартом полуфинальной встречи чемпионата Европы на фоне расистских оскорблений в адрес защитницы команды Джессики Картер, сообщается в заявлении национальной команды, опубликованном в социальной сети X.

Во вторник в Женеве англичанки сыграют со сборной Италии в рамках полуфинала женского чемпионата Европы. Ранее Картер заявила, что подверглась расистским оскорблениям в социальных сетях во время соревнований. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил о своей поддержке Картер.

«Мы солидарны с Джесс и всеми игроками команды в прошлом и настоящем, которые страдали от расизма. Никто не должен подвергаться таким оскорблениям, будь то в футболе или в любой иной сфере жизни. Представлять нашу страну — величайшая честь. Это неправильно, что в то время, когда мы это делаем, к некоторым из нас относятся по-разному просто из-за цвета кожи», — сообщается в заявлении.

«До сих пор мы предпочитали вставать на колено перед матчами, однако ясно, что нам и футболу необходимо найти другой способ борьбы с расизмом. Командой мы договорились, что не будем вставать на колено перед матчем во вторник. Мы надеемся, что все причастные смогут собраться вместе и решить, что еще можно сделать, а пока мы полностью сосредоточимся на важной игре», — добавляется в сообщении.

Жест с преклонением колена получил широкую популярность после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США в 2020 году. Также он символизирует поддержку движения Black Lives Matter (BLM) и выражает солидарность с борьбой против расизма.