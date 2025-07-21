Английские футболистки отказались преклонять колено после оскорблений на ЧЕ

«До сих пор мы предпочитали вставать на колено перед матчами, однако ясно, что нам и футболу необходимо найти другой способ борьбы с расизмом. Командой мы договорились, что не будем вставать на колено перед матчем во вторник. Мы надеемся, что все причастные смогут собраться вместе и решить, что еще можно сделать, а пока мы полностью сосредоточимся на важной игре», — добавляется в сообщении.