Сборная Казахстана сыграет в Евролиге. Известны соперники

Соперниками казахстанцев в групповом этапе станут сборные Румынии, Норвегии и Мальты.
Перед стартом Евролиги подопечные тренерского штаба проведут учебно-тренировочный сбор с 20 по 24 июля, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме.
Состав сборной Казахстана по пляжному футболу:
Вратари: Дастамиден Дагиев («Арман»), Дмитрий Бровко («Barqy»);
Защитники: Игорь Демешко, Михаил Кайзер (оба — «Арман»), Абдыкадыр Курбанов («Омега»), Нурдаулет Болатбек («Малайсары»);
Нападающие: Айдын Маликов («Малайсары»), Артур Деринг, Нурлан Жунасов (оба — TK B&A), Арман Шотанов («Barqy»), Владислав Шевчук, Алан Мыңбаев (оба — «Арман»).
Расписание матчей сборной Казахстана:
- 25 июля, 15:30: Казахстан — Румыния;
- 26 июля, 14:15: Норвегия — Казахстан;
- 27 июля, 14:15: Мальта — Казахстан.