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Сборная Казахстана сыграет в Евролиге. Известны соперники

Сборная Казахстана по пляжному футболу выступит в Дивизионе B Euro Beach Soccer League 2025, который пройдёт с 25 по 27 июля в итальянском городе Кастелламмаре-ди-Стабия, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.

Источник: КФФ

Соперниками казахстанцев в групповом этапе станут сборные Румынии, Норвегии и Мальты.

Перед стартом Евролиги подопечные тренерского штаба проведут учебно-тренировочный сбор с 20 по 24 июля, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме.

Состав сборной Казахстана по пляжному футболу:

Вратари: Дастамиден Дагиев («Арман»), Дмитрий Бровко («Barqy»);

Защитники: Игорь Демешко, Михаил Кайзер (оба — «Арман»), Абдыкадыр Курбанов («Омега»), Нурдаулет Болатбек («Малайсары»);

Нападающие: Айдын Маликов («Малайсары»), Артур Деринг, Нурлан Жунасов (оба — TK B&A), Арман Шотанов («Barqy»), Владислав Шевчук, Алан Мыңбаев (оба — «Арман»).

Расписание матчей сборной Казахстана:

  • 25 июля, 15:30: Казахстан — Румыния;
  • 26 июля, 14:15: Норвегия — Казахстан;
  • 27 июля, 14:15: Мальта — Казахстан.