Сборная Латвии по пляжному футболу отказалась играть матч Евролиги против Белоруссии, получив техническое поражение

«В стартовом матче сборная Белоруссии должна была встретиться с командой Латвии, однако соперники решили не играть, отправив официальный отказ. Команда прибыла на стадион и подписала стартовый протокол. По регламенту соревнований сборной Латвии будет засчитано техническое поражение, так как она не явилась на матч», — говорится в заявлении пресс-службы БФФ.