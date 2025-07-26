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Сборная Латвии по пляжному футболу отказалась играть матч Евролиги против Белоруссии, получив техническое поражение

Сборная Латвии по пляжному футболу отказалась от матча Евролиги против белорусов, за что была наказана техническим поражением. Об этом сообщила Белорусская федерации футбола.

Источник: Getty Images

Игра 3-го этапа дивизиона А группы 2 должна была состояться в пятницу, 25 июля, в итальянской Кастелламмаре‑ди‑Стабия. На сайте турнира результат встречи значится как 3:0 в пользу белорусской команды.

«В стартовом матче сборная Белоруссии должна была встретиться с командой Латвии, однако соперники решили не играть, отправив официальный отказ. Команда прибыла на стадион и подписала стартовый протокол. По регламенту соревнований сборной Латвии будет засчитано техническое поражение, так как она не явилась на матч», — говорится в заявлении пресс-службы БФФ.