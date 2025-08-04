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Сборная России в сентябре дома проведет товарищеский матч с Иорданией

Сборная России по футболу на своем поле сыграет с командой Иордании 4 сентября.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сборная России по футболу дома проведет товарищеский матч против команды Иордании, сообщает Футбольная ассоциация Иордании в соцсети X.

Матч состоится 4 сентября. Точное место проведения встречи не указывается.

Команда Иордании располагается на 64-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России — на 35-м.

В июне сборная Иордании впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира и стала первой арабской командой, получившей место на турнире, который пройдет в 2026 году.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда может принимать участие только в товарищеских матчах.