Сборная России в сентябре дома проведет товарищеский матч с Иорданией

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Сборная России по футболу дома проведет товарищеский матч против команды Иордании, сообщает Футбольная ассоциация Иордании в соцсети X.
Матч состоится 4 сентября. Точное место проведения встречи не указывается.
Команда Иордании располагается на 64-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России — на 35-м.
В июне сборная Иордании впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира и стала первой арабской командой, получившей место на турнире, который пройдет в 2026 году.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда может принимать участие только в товарищеских матчах.