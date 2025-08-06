Королевский стандарт: чем важен предстоящий матч России с Иорданией

— Кроме Нигерии у нас за последние полтора года не было соперников такого класса, — поделился мнением с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Прошлой осенью руководство российского футбола подвергалось жесткой критике за то, что проводило матчи с Вьетнамом, Брунеем, Тунисом, пыталось договориться с Пакистаном, который в итоге в последний момент сорвался и не приехал. Но другого выхода не было — надо было играть в любом случае с теми, кто был готов проводить с нами матчи. А у сборных высокого уровня из дружественных нам стран не было возможностей тогда играть — из-за плотного календаря матчей Лиги наций УЕФА и отбора к чемпионату мира или из-за иных обстоятельств. Но здорово, что РФС преодолел эту ситуацию и, как только появилась первая же возможность, договорился с Иорданией. Эта сборная очень прогрессирует в последние годы, добившись высших достижений в своей истории — финала Кубка Азии и выхода на ЧМ. Так что для России будет крайне полезно сыграть с ней.