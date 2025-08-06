Королевский стандарт: чем важен предстоящий матч России с Иорданией

Сборная России по футболу продолжает находить себе соперников для товарищеских матчей в условиях отстранения от официальных международных соревнований. На этой неделе Российский футбольный союз (РФС) договорился с Федерацией футбола королевства Иордания о проведении встречи между национальными командами стран на территории нашего государства.
Матч пройдет 4 сентября. Место проведения будет утверждено позже. Иордания станет одним из наиболее сильных соперников россиян за три с половиной года бана. Не так давно она впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата мира, который пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. А полтора года назад эта сборная сенсационно дошла до финала Кубка Азии, лишь с минимальном счетом уступив в нем хозяевам турнира из Катара (1:2).
В рейтинге ФИФА Иордания по итогам июля 2025 года находится на 64-м месте. Тогда как Россия располагается на 36-й строчке. То, что за три с половиной года отстранения наша сборная не сильно опустилась в мировой таблице, является следствием регулярного проведения товарищеских матчей, идущих в расчет рейтинга. Встреча с Иорданией не будет исключением.
Арабская сборная — один из наиболее сильных спарринг-партнеров для России после февраля 2022 года. Выше нее из соперников последних лет только Иран (20-е место), Сербия (32), Нигерия (44), Камерун (51), Узбекистан (55) и Ирак (58). По мнению экспертов, российские футбольные власти сумели достигнуть прогресса в уровне соперников для своей главной команды по сравнению с играми последнего года.
— Кроме Нигерии у нас за последние полтора года не было соперников такого класса, — поделился мнением с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Прошлой осенью руководство российского футбола подвергалось жесткой критике за то, что проводило матчи с Вьетнамом, Брунеем, Тунисом, пыталось договориться с Пакистаном, который в итоге в последний момент сорвался и не приехал. Но другого выхода не было — надо было играть в любом случае с теми, кто был готов проводить с нами матчи. А у сборных высокого уровня из дружественных нам стран не было возможностей тогда играть — из-за плотного календаря матчей Лиги наций УЕФА и отбора к чемпионату мира или из-за иных обстоятельств. Но здорово, что РФС преодолел эту ситуацию и, как только появилась первая же возможность, договорился с Иорданией. Эта сборная очень прогрессирует в последние годы, добившись высших достижений в своей истории — финала Кубка Азии и выхода на ЧМ. Так что для России будет крайне полезно сыграть с ней.
Стоит отметить, что РФС в последние два года стабильно договаривается с соперниками о проведении матчей на территории России. В предыдущие два года лишь в сентябре у наших случались сдвоенные дальние выезды. В 2023 году в этом месяце подопечные Валерия Карпина играли в гостях с Катаром (1:1) и олимпийской сборной Египта (1:1; 1:2). Месяц спустя у нас был матч с Кенией (2:2) на нейтральном поле в Турции. А в сентябре 2024 года случился выезд во Вьетнам, где Россия разгромила местную сборную (3:0), а затем должна была там же встретиться с Таиландом, но игру отменили из-за штормового предупреждения.
Также в июне 2024 и 2025 годов были два ближних выезда к Белоруссии, закончившиеся победами России со счетом 4:0 и 4:1. В остальном независимо от соперников уже два года Россия проводит игры дома. Слабые команды, вроде Кубы (8:0), Брунея (11:0) и Туниса (4:0), удавалось привозить в регионы — Волгоград и Краснодар. Остальные встречи — с Камеруном (1:0), Сербией (4:0), Гренадой (5:0), Замбией (5:0) и Нигерией (1:1) проходили в Москве. Почти во всех случаях удавалось собирать максимальную посещаемость.
— Болельщики в целом показали, что готовы приходить на трибуны даже в условиях, когда наша национальная команда не участвует в официальных турнирах, — отметил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Что доказывает необходимость проведения таких товарищеских матчей даже тогда, когда мы не знаем, сколько ждать возвращения на международную арену. В любом случае радует, что РФС находит способы поддерживать сборную в тонусе, тренерский штаб может проверять ее уровень и просто наигрывать те или иные связки между игроками. Да, иногда уровень соперников оставляет желать лучшего, но в случае с Иорданией нам грех жаловаться на спарринг — команда сейчас одна из лучших на своем континенте и является отличным соперником, на фоне которого можно увидеть свои достоинства и недостатки.
На начало сентября также прописана еще одна дата проведения товарищеского матча. Соперник по нему для сборной России пока не определен. Ранее появлялась информация, что на октябрь возможна договоренность о приезде в нашу страну сборной Ирана, с которой россияне играли в гостях в марте 2023 года (1:1).
Алексей Фомин