Женская сборная России осталась на 28-м месте в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Женская сборная России продолжает располагаться на 28-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
На счету сборной России 1712,29 очка. Российские футболистки по-прежнему не допущены к международным соревнованиям. С моменты предыдущего обновления рейтинга россиянки провели один товарищеский матч, обыграв 1 июля на выезде сборную Сербии (3:0).
Лидером рейтинга стала сборная Испании, которая дошла до финала прошедшего в июле чемпионата Европы, где уступила англичанкам (1:1, 1:3 в серии пенальти). На вторую строчку опустилась сборная США. Англичанки после победы на Евро поднялись на четвертое место.
Следующее обновление рейтинга произойдет 11 декабря.
Женский рейтинг ФИФА, версия от 7 августа:
1 (2). Испания — 2066,79 балла;
2 (1). США — 2065,06;
3 (6). Швеция — 2025,26;
4 (5). Англия — 2022,64;
5 (3). Германия — 2011,56;
6 (10). Франция — 1988,68;
7 (4). Бразилия — 1976,3;
8 (7). Япония — 1971,05;
9 (8). Канада — 1967,83;
10 (9). КНДР — 1944,22…
28 (28). Россия — 1712,29.