Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
КАМАЗ
0
:
Факел
1
Все коэффициенты
П1
7.13
X
3.40
П2
1.62
Футбол. Кубок России
12.08
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Кубок России
12.08
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
7.90
Футбол. Лига чемпионов
12.08
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.81
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
12.08
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.92
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Пономарев заявил, что матчи с Перу и Чили станут проверкой для россиян

Пономарев: в матчах против Перу и Чили выясним, чего стоят российские футболисты.

Источник: Спорт РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболистов из Чили и Перу не так сложно обыграть, но товарищеские матчи против них станут настоящей проверкой для национальной команды России, заявил РИА Новости экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев.

В понедельник Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России проведет товарищеские матчи против национальных команд Перу и Чили. Встреча с перуанцами состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через три дня на стадионе «Фишт» в Сочи пройдет матч с чилийцами.

«Все южноамериканцы примерно одинаковы по стилю. Я много с ними играл: и в Чили, и в Перу, и против сборных, и против клубов. Это неплохие техничные футболисты, любят повозиться с мячом. Но плотную, вязкую игру, как у нас сейчас, они не любят. Если с ними играть плотно, они теряются и не знают, что делать. В Европе бойцовских команд больше, а эти — не такие бойцы. Поэтому с ними, честно говоря, справляться было относительно легко. Хотя команды у них неплохие и, на мой взгляд, интереснее, чем африканские. Так что матчи будет любопытно посмотреть, тем более мы давно их не видели», — сказал Пономарев.

«Конечно, это станет проверкой для наших. Так и должно быть. Посмотрим, чего стоит наша команда. Мы знаем, как играют иностранцы, а вот своих действительно сильных игроков — ну, может, два-три человека на хорошем уровне. Остальных еще надо проверять, и такие матчи для этого полезны», — отметил Пономарев.

Также сборная России проведет товарищеские матчи осенью против сборных Иордании (4 сентября, место проведения будет определено позже), Катара (7 сентября, Эр-Райян), Ирана (10 октября, Волгоград) и Боливии (14 октября, Москва).