Пономарев заявил, что матчи с Перу и Чили станут проверкой для россиян

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футболистов из Чили и Перу не так сложно обыграть, но товарищеские матчи против них станут настоящей проверкой для национальной команды России, заявил РИА Новости экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев.
В понедельник Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России проведет товарищеские матчи против национальных команд Перу и Чили. Встреча с перуанцами состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через три дня на стадионе «Фишт» в Сочи пройдет матч с чилийцами.
«Все южноамериканцы примерно одинаковы по стилю. Я много с ними играл: и в Чили, и в Перу, и против сборных, и против клубов. Это неплохие техничные футболисты, любят повозиться с мячом. Но плотную, вязкую игру, как у нас сейчас, они не любят. Если с ними играть плотно, они теряются и не знают, что делать. В Европе бойцовских команд больше, а эти — не такие бойцы. Поэтому с ними, честно говоря, справляться было относительно легко. Хотя команды у них неплохие и, на мой взгляд, интереснее, чем африканские. Так что матчи будет любопытно посмотреть, тем более мы давно их не видели», — сказал Пономарев.
«Конечно, это станет проверкой для наших. Так и должно быть. Посмотрим, чего стоит наша команда. Мы знаем, как играют иностранцы, а вот своих действительно сильных игроков — ну, может, два-три человека на хорошем уровне. Остальных еще надо проверять, и такие матчи для этого полезны», — отметил Пономарев.
Также сборная России проведет товарищеские матчи осенью против сборных Иордании (4 сентября, место проведения будет определено позже), Катара (7 сентября, Эр-Райян), Ирана (10 октября, Волгоград) и Боливии (14 октября, Москва).