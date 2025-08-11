Пономарев заявил, что матчи с Перу и Чили станут проверкой для россиян

«Все южноамериканцы примерно одинаковы по стилю. Я много с ними играл: и в Чили, и в Перу, и против сборных, и против клубов. Это неплохие техничные футболисты, любят повозиться с мячом. Но плотную, вязкую игру, как у нас сейчас, они не любят. Если с ними играть плотно, они теряются и не знают, что делать. В Европе бойцовских команд больше, а эти — не такие бойцы. Поэтому с ними, честно говоря, справляться было относительно легко. Хотя команды у них неплохие и, на мой взгляд, интереснее, чем африканские. Так что матчи будет любопытно посмотреть, тем более мы давно их не видели», — сказал Пономарев.