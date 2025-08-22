Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
18:00
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.60
П2
2.30
Футбол. Германия
21:30
Бавария
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.29
П2
11.00
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.50
П2
30.00
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.06
П2
1.72
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.45
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2

Защитник сборной России Дивеев: будет особенно интересно сыграть с Катаром

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды. В сентябре россияне сыграют дома с Иорданией, а на выезде встретятся с Катаром.

«Особенно интересно было бы сыграть с Катаром. Да и вообще интересно поиграть за сборную с этими командами. Прикольно, когда играешь против футболистов из других стран — сам себе вызов бросаешь», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

С февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА все российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. С тех пор команды РПЛ не выступают в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит исключительно товарищеские матчи.