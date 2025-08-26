Анчелотти — о невызове Неймара в сборную Бразилии: «Он должен набрать хорошую физическую форму»

«Неймар не вошел в заявку, потому что на прошлой неделе у него возникла небольшая проблема, но ему не требуется проходить обследование. Неймар, как и все остальные, должен набрать хорошую физическую форму, чтобы быть в команде и помочь ей добиться успеха и постараться показать все, на что она способна на чемпионате мира», — цитирует Анчелотти ESPN.