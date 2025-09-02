Экс-игрок клубов КПЛ помог Узбекистану обыграть Туркменистан

На 37-й минуте экс-нападающий «Актобе» и «Тобола» Игорь Сергеев вывел команду Узбекистана вперед. На 44-й минуте Сергеев с пенальти удвоил преимущество. На 84-й минуте Дидар Дурдыев ударом с пенальти размочил счет для Туркменистана.