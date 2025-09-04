Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Люксембург
1
:
Северная Ирландия
1
Все коэффициенты
П1
4.16
X
2.45
П2
2.65
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Смолов поделился эмоциями от приезда в сборную России не в качестве её футболиста

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов поделился ощущениями от приезда в расположение национальной команды не в статусе её игрока, что произошло с футболистом впервые.

Источник: Чемпионат.com

«В начале недели заехал в Новогорск. Это место всегда вызывает только тёплые чувства. Вспомнил, что впервые попал туда в 2006-м, когда меня вызвали в юношескую сборную к Андрею Викторовичу Талалаеву. Тогда на базе было всего два корпуса: минимум удобств, но максимум футбола!

Теперь я впервые приехал в сборную не в статусе игрока. Непривычно, конечно, но ребята все знакомые — было классно. Встретили тепло, посмеялись, записали пару челленджей — атмосфера в сборной, как и всегда, особенная. Ни с чем несравнимая.

Особенно был рад увидеться с ребятами, которые играют за границей: Лёха и Антоха Миранчуки, Мотя [Сафонов], Саня Головин. Видимся редко, но связь не теряем.

Сегодня парням рубиться против сборной Иордании. Думаю, должны уверенно победить — 3:1. Но буду, рад ошибиться и увидеть “сухарь” по итогу», — написал Смолов в своём телеграм-канале.

В составе сборной России нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами.