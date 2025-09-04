Смолов поделился эмоциями от приезда в сборную России не в качестве её футболиста

«В начале недели заехал в Новогорск. Это место всегда вызывает только тёплые чувства. Вспомнил, что впервые попал туда в 2006-м, когда меня вызвали в юношескую сборную к Андрею Викторовичу Талалаеву. Тогда на базе было всего два корпуса: минимум удобств, но максимум футбола!



Теперь я впервые приехал в сборную не в статусе игрока. Непривычно, конечно, но ребята все знакомые — было классно. Встретили тепло, посмеялись, записали пару челленджей — атмосфера в сборной, как и всегда, особенная. Ни с чем несравнимая.



Особенно был рад увидеться с ребятами, которые играют за границей: Лёха и Антоха Миранчуки, Мотя [Сафонов], Саня Головин. Видимся редко, но связь не теряем.



Сегодня парням рубиться против сборной Иордании. Думаю, должны уверенно победить — 3:1. Но буду, рад ошибиться и увидеть “сухарь” по итогу», — написал Смолов в своём телеграм-канале.