Голкипер «Спартака» Максименко назвал лучших вратарей в истории сборной России

Голкипер «Спартака» и сборной России Александр Максименко ответил на вопрос о лучших вратарях в истории национальной команды и рассказал, какой игрок был для него примером.

Источник: Чемпионат.com

— За сборную России и СССР выступало много хороших вратарей. Если брать за всю историю национальной команды, то можете ли назвать топ-5?

— Лев Яшин, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев. Пусть будет четыре.

— Кто был для вас примером в сборной России?

— Игорь Акинфеев, — приводит слова Максименко ТАСС.

Игорь Акинфеев играл в составе сборной России 14 лет, с 2004 по 2018 год. За это время он провёл 111 матчей, выигрывал бронзу чемпионата Европы и доходил до ¼ финала чемпионата мира в России.

