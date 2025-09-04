Голкипер «Спартака» Максименко назвал лучших вратарей в истории сборной России

— За сборную России и СССР выступало много хороших вратарей. Если брать за всю историю национальной команды, то можете ли назвать топ-5?
— Лев Яшин, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов, Игорь Акинфеев. Пусть будет четыре.
— Кто был для вас примером в сборной России?
— Игорь Акинфеев, — приводит слова Максименко ТАСС.
Игорь Акинфеев играл в составе сборной России 14 лет, с 2004 по 2018 год. За это время он провёл 111 матчей, выигрывал бронзу чемпионата Европы и доходил до ¼ финала чемпионата мира в России.
